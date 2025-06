Javi Fuego, un director deportivo "sin sueldo" para la Asturiana con mensaje para Sporting, Oviedo y Avilés

Acompañado de José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana, y Miguel Ángel Rico, vicepresidente y responsable de selecciones, Javi Fuego vivió su presentación como nuevo director deportivo de la Federación Asturiana de Fútbol este miércoles, en la sede federativa de Roces. Su incorporación, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, se produce “de forma totalmente desinteresada”, sin sueldo, anunció Lobo. El dirigente añadió que su incorporación supone “un antes y un después” en el funcionamiento federativo. Es “un orgullo y un reto bonito”, aseguró el poleso, que asumirá el cargo a partir de septiembre. También tuvo palabras para el Oviedo de cara al play-off, el Sporting y el recién ascendido Avilés.

Es la primera experiencia profesional fuera del verde de Javi Fuego, que como se recordó en el acto sumó como futbolista 17 temporadas y 590 partidos oficiales. Fue internacional con España sub-19, sub-20 y sub-21, y medalla de oro en los Juegos Mediterráneos. Ante de su intervención se mostró una foto de la “espinita” que se le quedó en su etapa como jugador de la Asturiana, en la que apareció con la plantilla subcampeona de España sub-17, en 2002, tras caer en la final, disputada en Torremolinos, ante Valencia. Entre sus compañeros estaba Cazorla.

Su incorporación. “Agradecer la confianza que depositan en mí. Para mí es un orgullo y un reto bonito que afronto con ilusión, con ganas de mejorar y aprender. Es mi primer reto profesional fuera del verde. Creo que puedo aportar. Eso se demuestra trabajando”.

Sin nómina. “No es importante el sueldo. Vengo con la ilusión de mejorar ciertos aspectos que creo que son mejorables y poder reafirmar las cosas que se están haciendo bien. Con estas instalaciones y herramientas que tenemos, hay margen de mejora. Eso sin olvidar que esto es una federación, los protagonistas son los futbolistas y los entrenadores. Intentaremos elegir bien esos jugadores y acompañarles. El fútbol es mejora constante, eso vamos a intentar, estar en comunicación constate con los clubes y dar visibilidad. Creo que hay cosas como las convocatorias a la selección española que hay que mejorar. Hay buen producto en Asturias y es un buen trampolín”.

Funciones. “Gestionar la parcela deportiva. Me encargaré de las selecciones masculinas, también del área de fútbol-sala, que estamos pendientes de la reorganización y acompañar a los entrenadores en el periodo de formación y captación. Pretendo también ir muy de la mano de la Federación Española. Y crear un entorno de máximo rendimiento. No fui un jugador de excesivo talento y sí mucho trabajo. Es un poco eso”.

Cuestiones mejorables. “Todo. Es una constante. Hay que analizar todo lo que se viene haciendo y ver qué cosas funcionan y se pueden reforzar, y qué hay que cambiar. Creo también en otras herramientas como grabar entrenamientos y que los jugadores se vean. No pretendemos que seamos solo una federación para entrenar un día a la semana y competir dos veces al año. El vínculo debe ser más cercano”.

Carrera como director. “Es un buen primer paso. Tengo una prioridad absoluta, que es mi familia, y esto me permite compaginar bien el tiempo. Es un buen primer paso. No me cierro puertas a nada. Hice el curso de dirección deportiva, me gustó, y también el de entrenador, y me gustó. No sé dónde me veo el futuro. Soy joven para valorar estos puestos. Ya veremos”.

Sporting, Oviedo y Avilés. “Estamos en una región con muchos mimbres a la hora de abastecer a primeros equipos. Me encantaría, como aficionado y asturiano, que los máximos equipos estuvieran en las máximas categorías. Sporting y Oviedo, en Primera y el Avilés, buscando techos más altos. El Oviedo tiene una buena opción de subir a Primera, eso sería una buena noticia, tendríamos equipos en todas las máximas categorías. Soy sportingusita y también me gustaría que el Sporting pudiese optar a ello. Desde aquí, mano tendida a todos los clubes asturianos para escucharles. Es mi primera experiencia aquí, tengo más que aprender que aportar, aunque quiero aportar bastante. Máxima humildad.

Falta de asturianos en España. “Habría que analizarlo. Pueden ser las generaciones, pero mi pretensión es que haya más asturianos en las selecciones españolas. Es importante saber qué quiere la selección española y a partir de ahí visualizar qué jugadores asturianos tenemos. Quiero tener una relación fluida con el director deportivo de la Federación Española de Fútbol. Cuantos más podamos aportar, será una manera de dar más visibilidad a una Federación pequeña. No la única”.