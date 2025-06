El emotivo adiós de Campuzano al Sporting: de anteponer el club al "bienestar mental", a su referencia al Oviedo

"Hace cuatro años y medio llegué a Gijón lleno de ilusión y energía. Intentando dar todo por este gran club, a pesar de las piedras que había en el camino, anteponiendo este escudo a mi bienestar físico y mental. Han sido muchos momentos difíciles y muy duros. A pesar de ello, he puesto toda mi entrega para tratar de revertirlos". Víctor Campuzano inicia así su despedida del Sporting. El catalán, sin oferta de renovación tras finalizar contrato, compartió un vídeo en redes sociales a través del que hace balance de su etapa en el club apoyándose en imágenes, goles y momentos compartidos con la afición rojiblanca.

"Hace tiempo, esta decisión estaba tomada. Por eso agradezco y me quedo con los buenos y grandes momentos, con todos aquellos que me habéis tratado bien en este camino. ¡Qué buenos recuerdos me quedan de El Molinón!, nuestro templo. Con goles in extremis, goles de infarto, en el último suspiro. Derbis inolvidables", señala haciendo referencia al golazo que marcó en el último partido disputado ante el Oviedo en El Molinón.

"He tenido la suerte de sentir este sentimiento tanto dentro, como fuera del verde. El calor y la entrega que dais es la razón por la cual el Sporting es tan grande. Ha sido todo un honor defender la rojiblanca por más de un centenar de partidos. Mucha suerte Mareona, os merecéis lo mejor. ¡Puxa Sporting, siempre!", concluye Víctor Campuzano.