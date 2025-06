Las claves del fichaje de Álex Corredera por el Sporting y los perfiles para la defensa

El Sporting ha alcanzado un principio de acuerdo para fichar a Álex Corredera, centrocampista de 29 años, que ultima su rescisión en el Khimki ruso, club que acumula impagos a los jugadores, por lo que deberá liberar fichas, en una negociación avanzada ayer por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. Será el segundo fichaje del proyecto deportivo 2025-2026, una vez que también se ha acordado la compra de Jonathan Dubasin por 1,6 millones de euros.

Corredera llega con el aval de Asier Garitano, que ha situado su llegada como prioridad. El entrenador de Vergara tiene una muy buena opinión de este centrocampista, criado en La Masia, con una interesante carrera en la que ha ido haciéndose un hueco en el fútbol profesional, y a quien dirigió en su paso por el Club Deportivo Tenerife hace dos campañas.

Para Corredera, que contaba con otras opciones sobre la mesa, sobre todo de Segunda División, donde es un jugador muy cotizado, la presencia de Garitano ha sido muy importante para apostar por su llegada a Gijón. De hecho, Las Palmas lo tenía en su agenda y había mantenido contactos permanentes con sus agentes. El club rojiblanco dejó en las últimas horas encaminado el acuerdo. En principio, Corredera fichará por tres temporadas, hasta junio de 2028.

El acuerdo está pendiente de muy pocos detalles. Queda que el jugador resuelva su salida de Rusia –algo ya muy avanzado– y plasmar por escrito lo acordado ya de manera verbal. Salomon Behar, desde México, está al mando de las negociaciones. También falta el intercambio de documentos, la firma y los chequeos médicos pertinentes. Pero en términos económicos y de visión de proyecto, todo está hablado.

La dirección deportiva del Sporting se lanzó a por Corredera en los dos últimos días, después de marcar en rojo su nombre como principal objetivo para reforzar la medular en la cumbre deportiva de Orlegi Sports celebrada la pasada semana en Washington.

El plan de los gestores recoge la llegada de otro centrocampista, además de Corredera, siempre y cuando no continúe en la entidad Nacho Méndez, que sigue teniendo sobre la mesa la oferta formal para renovar su contrato por tres temporadas, más otra opcional. La contratación de Corredera no afecta frontalmente a la situación de Méndez –aunque ambos tienen características en común y pueden jugar de 6 y 8–, una decisión que depende más ahora del jugador que del club. El mediocentro de Luanco no da por cerrada su etapa en Mareo, consciente de que juega en el club de su vida y de que la oferta económicamente es buena. El club le plantea tres años más un cuarto opcional, como también avanzó este periódico. Pero hay otros aspectos, más de visión y de proyecto, que hacen dudar al jugador, que también ha soportado los pitos de una parte de El Molinón. Méndez, mientras, está en el radar de varios clubes de Primera División, como el Alavés, aunque ese seguimiento no ha cristalizado con una oferta formal. Y el tiempo sigue avanzando.

También cuenta con opciones abiertas en el extranjero. En Segunda División, el Deportivo de La Coruña le tiene en su agenda. En cualquier caso, el Sporting sigue haciendo camino, y mantiene gestiones abiertas por otros centrocampistas, algo que el entorno del capitán entiende y acepta.

Los responsables deportivos, mientras, consideran prioritario reforzar el centro de la zaga con la llegada de dos centrales que aporten contundencia en el área y sean ganadores de duelos. El club mantiene a varios centrales bajo control y ha ido recopilando informes, interesándose por distintas situaciones. En ese sentido, uno de los que más gusta es Egiluz (Mirandés), aunque la cotización del futbolista ha aumentado, sin que se hayan registrado avances. El club tiene informes del central del Rayo, Pelayo Fernández, que saldrá cedido, con opciones en Segunda División. También gusta Pablo Vázquez, que no renovará en el Dépor. Hay más en la lista.