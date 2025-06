El Girona, a un paso de fichar a un segundo jugador del juvenil del Sporting tras la ofensiva por Villa

Después de que el Girona tenga más que encaminada la llegada de Pablo Villanueva, Villa (Gijón, 2008), desde el juvenil del Sporting, todo apunta a que no será el único jugador del División de Honor que hará el mismo camino este verano. El central zurdo Lucas Martín (Avilés, 2007) tiene tomada la decisión de seguir sus pasos y sumarse al conjunto catalán. El Sporting, al igual que sucedió en el caso de Villa, intentó en los últimos días un acercamiento con el jugador y su entorno para conseguir su continuidad en Mareo. Finalmente no ha sido posible y, salvo giro inesperado de última hora, la salida de ambos acabará de concretarse en unos días.

El Girona está a un paso de cerrar el fichaje de dos canteranos del Sporting sin esta obligado a abonar una compensación, ajustándose a que en ambos casos no hay un vínculo contractual con el club de origen, lo que da libertad de elección a los jugadores si se les presenta, como así ha sido, un primer contrato laboral. El interés del Girona por Lucas Martín viene desde varias semanas atrás, al igual que sucedió con Villa. Una etapa en la que en el entorno de ambos había cierto descontento con el director de Mareo, Óscar Garro. Si en el caso de Villa hubo un acercamiento para firmar un vínculo contractual, no fue así en el del Lucas Martín. Al menos, de inicio. Con la salida de Garro y la llegada de Emilio Gutiérrez y Felipe Vega-Arango se intentó acercar, en ambos casos, posturas en unas conversaciones lideradas por Israel Villaseñor. Unos cambios que no parecen haber llegado a tiempo.