San Lorenzo y la huella del Sporting: simbólica y singular iniciativa de la asociación Anselmo López por el 120 aniversario

Una placa en la escalera 6 de la gijonesa playa de San Lorenzo para reconocerla como el punto donde Anselmo López, primer presidente del Sporting, inició la andadura de un club que el próximo 1 de julio cumplirá 120 años. La asociación Anselmo López ha iniciado las consultas para llevar a trámite y hacer visible una enseña que "permita identificar a los visitantes y a todos los sportinguistas dónde comenzó todo, de la misma forma que conocemos nuestro campo o Mareo. Contamos con el apoyo del Sporting para conseguirlo". LA NUEVA ESPAÑA se reúne con Mario Carriles y Javier Fernández, dos de los miembros de este colectivo para, en torno a esta iniciativa, hablar sobre el club, su aniversario y el valor de mantener viva su historia.

La Asociación. "La asociación Anselmo López inició su actividad en 2011. El origen estuvo en nuestro interés en ordenar la historia del club. Éramos cinco al inicio, todos abonados del Sporting y miembros de la peña Ultra Boys. Ahora somos seis: Mario Carriles, Javier Fernández López, Aníbal Monteagudo, Carlos Arboleya, Nacho Fernández y Roberto Narváez. Teníamos las mismas inquietudes en torno a la necesidad de dignificar los orígenes del club. Se nos ofreció colaborar para el primer museo del Sporting. Nos ofrecimos a ordenar y auditar objetos del club para darle forma. Íbamos por las tardes a El Molinón, nos abría Alejo Caso (antiguo mayordomo del campo, ya fallecido). Allí se almacenaban trofeos, camisetas, fotos, banderines... Había hasta una camiseta de Tati Valdés cuando fue citado por la selección. Era una etapa de abandono en torno a todos esos recuerdos.

Su objetivo. "Siempre remarcamos que nuestro objetivo es la conservación, estudio y difusión de la historia del Real Sporting de Gijón. El club no tiene ninguna estructura en torno a eso. Nos referimos a un departamento que conserve, estudie y difunda todo lo relacionado con su historia. Creemos que eso es bastante importante para que un club y sus aficionados conozcan al equipo al que pertenecen. Existe un desconocimiento muy grande de los años dorados hacia atrás que sigues percibiendo en la calle. Mucha gente joven solo conoce la historia del club de los años 80 en adelante. De ahí que nosotros intentemos resaltar, especialmente, la labor y contribución de figuras como la de Meana, Villaverde, Molinucu, Jesús Barrio, Biempica, Amadeo Sánchez, Tamayo, Pepe Ortiz… Y tantos otros. Gente de los 70 para atrás que, vivió por y para el club. A algunos quizá les suene de oidas. A otros, ni eso".

Paseo de la fama. «El paseo de la fama fue nuestro primero y gran proyecto. Se inició con una propuesta muy purista. Solo 19 protagonistas de la historia del club. Para el resto se había ideado un salón de la fama. Todo sigue igual que como estaba tras presentarlo en 2012. Parado. Hubo un repunte hace unos meses para llevarlo adelante con unos 45 protagonistas con la avenida de El Molinón como lugar elegido. No nos gustó la propuesta desde el Ayuntamiento y de momento, sigue todo igual».

Historia descuidada. «No se cuida, primero, por dinero. Es un sino de este club. Si no lo tienes, no puedes invertir en cuidar la historia. El estar con problemas económicos es un poco como parte del escudo del club, va grabado y se ha repetido en estos 120 años. Se compra y se vende El Molinón ya en los años 20 del pasado siglo. Hubo que afrontar deudas con la venta de jugadores como Herrerita o Perico Pena antes de los que muchos ya conocemos. Víctor Manuel Felgueroso y Carlos Méndez Cuervo fueron las personas que, durante una época, asentaron y sanearon el club. Pero al final, hemos vuelto a lo mismo».

Ideas junto a Garci. «Como asociación, funcionamos como la relación que existe entre un grupo de amigos. No tenemos encuentros periódicos, tampoco un calendario establecido. Hay ideas que han ido surgiendo así, desde esa naturalidad. Por ejemplo, el inicio de entregar una placa al jugador decano la sacamos viendo ‘Volver a empezar’, la película de Garci. En una de las escenas presentan a Corsino, ‘nuestro jugador decano’, dicen. Vimos que antiguamente se valoraba esa figura y lo pusimos en marcha. Con la llegada de Orlegi al club, ellos fueron quienes asumieron la gestión. En ese sentido, Orlegi nos ha dado siempre todas las facilidades y hay que reconocerlo. A nosotros nos encantaría desaparecer como asociación si viéramos que el club asumiera todas esas responsabilidades relativas a cuidar la historia».

Gijón rojiblanco. «La historia del Sporting es también la de Gijón y la de Asturias. Para nosotros es la entidad más importante de la ciudad. Por orgullo, y por cómo ha hecho visible a Gijón tanto en España como en el extranjero. El equipo tiene un vínculo con la ciudad absoluto. Es totalmente indivisible de Gijón. El aficionado más fiel es también un gijonés de pro. Es todo un uno. No se entiende uno sin el otro».

Qué le hace único. «Nada y todo a la vez. A nosotros nos enseñaron a ser del Sporting. En nuestras casas nunca se barajó otra opción. Es como tu madre o tu padre. Es la herencia de unos valores. Una herencia sentimental. Es también un reflejo de lucha, una reivindicación».

El Sporting actual. «Lo vemos mal. A todos los niveles. Estamos perdiendo la identidad del club absolutamente. En lugar de volcarse más aún con la cantera, vemos todos lo contario. Nos gustaría que la propiedad concretara, en lo deportivo, cuál es el proyecto y el método. Verbalizan mucho mucho que el método funciona y sería bueno que explicasen qué es y por qué las personas no lo han hecho bien este último año».

El futuro. «El Sporting, en Segunda y sin cuidar la cantera, será menos viable aún. A nivel de símbolos estamos perdiendo mucho. El mismo muro edificado en torno a los campos de Mareo… No sé si es parte del fútbol moderno o de dirigentes modernos. Ese arraigo se está perdiendo. No puede ser que un niño pequeño no pueda ir a ver entrenarse a sus ídolos. Que tenga que esperar detrás de un muro a que salga. Son barreras utilizadas por los dirigentes para vivir más tranquilos. El precio de las entradas o los abonos es un insulto, sobre todo en casos de niños o bebés, cuando tienes que ahondar en eso… Ellos son el futuro del Sporting. Y si nos centramos en lo deportivo, el objetivo ya es evitar el descenso a Primera Federación.

Miguel Fanjul y Molinucu, junto al busto de Anselmo López. / LNE

Busto de Anselmo López. Este colectivo también puso en marcha la creación de un busto de Anselmo López que se instaló en el túnel de vestuarios. Sobre estas líneas, durante su estreno, entre Miguel Ángel Fanjul y Molinucu.

Mural de Fernando Villaverde. / LNE

Murales en El Molinón. La asociación promovió la creación de murales en recuerdo a Villaverde, sobre estas líneas, en la Tribunona, y al equipo de la mítica eliminatoria ante el Torino, en la grada este.

José Prendes, en el centro, cruza con su bastón el corrillo hecho por jugadores, veteranos, directivos y técnicos en El Molinón. / Marcos León

El jugador decano. La asociación ideó el reconocimiento al jugador más veterano en vida. En la imagen, Prendes.

Roberto Narváez realiza la ofrenda floral. / LNE

Lápida de Anselmo. Este colectivo localizó y recuperó la lápida de Anselmo López, fundador del club, en el cementerio de Ceares. En la imagen, Roberto Narváez, en la inauguración.

