La continuidad de Gelabert entra en la fase decisiva: los caminos para retener al jugador

César Gelabert quiere seguir en el Sporting y este punto está siendo clave para intentar llevar a buen puerto una operación compleja e inmersa en una fase determinante. El conjunto rojiblanco tiene hasta el 30 de junio para ejecutar una opción de compra para la que, en principio, no hay músculo económico (2 millones de euros). Por ello mantiene abiertas diferentes vías de negociación con el Toulouse francés, dueño de los derechos del palentino, para discutir esta cantidad sin llegar a descartarse la de pasar directamente por caja. Entre las diferentes opciones valoradas, y que ha ganado fuerza en las últimas horas, se encuentra la posibilidad de pactar una nueva cesión, pero incluyendo ya una opción de compra obligatoria al final de temporada, independientemente de la categoría en la que esté el Sporting. De esta manera se ganaría cierto margen para hacer frente a los pagos. No es la única vía valorada para dar solución financiera a la situación. En torno a la operación, hermetismo y prudencia. No hay nada decidido todavía, la situación se mantiene abierta, pero el Sporting continúa en la pelea para que César Gelabert siga de rojiblanco una temporada más. El futbolista se encuentra disfrutando de sus vacaciones atento al avance de las conversaciones para aclarar su futuro. El futbolista ha trasladado al Sporting su interés en poder dar continuidad a su etapa en Gijón, acentuada tras la llegada de Asier Garitano al banquillo. El entrenador rojiblanco le sitúa como uno de los futbolistas importantes sobre los que construir el equipo de la próxima temporada. La sintonía de todas las partes es notable, pero falta lo más complejo, acabar de cuadrar los números.

El Sporting se encuentra ante un verano en el que ha asumido la opción de compra sobre Dubasin, de 1,6 millones de euros, que irá abonando en diferentes plazos pactados con el Basilea, como detalló LA NUEVA ESPAÑA. En 2025 tendrá que hacer frente ya a un millón de euros. El margen económico se estrecha. Paralelamente, debe asumir la reconstrucción de una plantilla marcada por las numerosas bajas después de un año decepcionante. Sobre el papel, hasta un total de diez incorporaciones pueden acabar dándose para atender las necesidades en diferentes puestos.

Entre estas necesidades, y con la operación de Gelabert como gran prioridad, el club trabaja en poder cerrar lo antes posible la llegada de, al menos, dos centrales. En este sentido, dos son los nombres sobre la mesa y en los que se está trabajando. El club mantiene abierta la negociación para conseguir la cesión de Adrián Pica desde el Alavés, mientras que aguarda por el deportivista Pablo Vázquez, que podría rescindir su contrato y llegar con la carta de libertad.