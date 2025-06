El Sporting asume la salida al Girona de dos juveniles y el benjamín inicia el asalto al Nacional

Después de que el Girona tenga más que encaminada la llegada de Pablo Villanueva, Villa (Gijón, 2008), desde el juvenil del Sporting, todo apunta a que no será el único jugador del División de Honor que hará el mismo camino este verano. El central zurdo Lucas Martín (Avilés, 2007) tiene tomada la decisión de seguir sus pasos y sumarse al conjunto catalán. Desde el Sporting se da por asumido que ambos no seguirán y continuarán con su formación fuera del club, tras fracasar las conversaciones para retenerles.

El Sporting, al igual que sucedió en el caso de Villa, intentó en los últimos días un acercamiento con Lucas Martín y su entorno para conseguir su continuidad en Mareo. No había marcha atrás. El círculo cercano del jugador dejó claro que la decisión estaba tomada a consecuencia de lo vivido, especialmente, a lo largo de esta última temporada. De hecho, tanto Lucas Martín como Villa tienen ya avanzado un preacuerdo con el Girona.

El conjunto catalán, de esta forma, se hará con dos canteranos del Sporting sin estar obligado a abonar una compensación, ajustándose a que en ambos casos no hay un vínculo contractual con el club de origen, lo que da libertad de elección a los jugadores si se les presenta, como así ha sido, un primer contrato laboral. El interés del Girona por Lucas Martín viene desde varias semanas atrás, al igual que sucedió con Villa. Una etapa en la que en el entorno de ambos había cierto descontento con el director de Mareo, Óscar Garro, y la forma de trabajar en la base. Si en el caso de Villa hubo un acercamiento para firmar un vínculo contractual, iniciado ya el verano pasado, no fue así en el del Lucas Martín. Con la salida de Garro y la llegada de Emilio Gutiérrez y Felipe Vega-Arango se intentó acercar, en ambos casos, posturas en unas conversaciones lideradas por Israel Villaseñor. No fue suficiente.

Compensación.

El Girona ha planteado al Sporting una fórmula para acordar algún tipo de compensación por hacerse con Villa y Lucas Martín. A pesar de que no está obligado a abonar una cantidad de dinero por el fichaje de ambos, el club catalán se mostró abierto a establecer una serie de variables, en función de objetivos, que compensen su salida. No hay, al menos hasta el momento, nada concretado en este aspecto. Esta vía suele ser utilizada por algunos clubes para intentar cuidar las relaciones ante situaciones incómodas como la de captar canteranos de otros equipos a coste cero. Hace unos días, el Sporting hizo constar al Girona su malestar por esta situación. Llega en un momento sensible en cuanto a la política de cantera.

Zaragoza y el Campeonato de España

El Sporting benjamín inicia esta mañana, en Zaragoza, el asalto al que sería el séptimo título nacional del club en esta categoría. El equipo rojiblanco disputa la semifinal del Campeonato de España de fútbol-sala en el pabellón Siglo XII ante el Ébora Formación, de Castilla-La Mancha, a partir de las 10.30 horas. La segunda semifinal la disputarán, también hoy, el Equipe Sport aragonés, anfitrión, ante el IES Coruxo FS gallego, a partir de las 12.30 horas. Los ganadores se medirán mañana, en la gran final, a las 12.00 horas.