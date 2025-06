Róber Pier se despide del Sporting y se acerca a Atlas

Róber Pier se ha despedido este domingo de la afición del Sporting. El gallego ha compartido un extenso texto en redes sociales para dar por cerrada su etapa de dos temporadas en el club rojiblanco. "Me voy con la conciencia tranquila porque no he regateando esfuerzos", subraya en unas líneas dedicadas a la afición tras la mala temporada protagonizada en este último año.

La carrera de Róber Pier puede continuar en México. Como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el jugador cuenta en si contrato con la opción de que Orlegi le abra la puerta de Atlas o Santos Laguna. Todo apunta a que se irá a Atlas, donde acaban de rescindir a otro central, Nervo, dejando una plaza libre para el coruñés.

Estas son las palabras de despedida de Róber Pier:

«Queridos sportinguistas: Ha llegado el momento de deciros adiós, nunca me gustaron las despedidas pero a día de hoy me siento orgulloso de haber vestido esta camiseta durante dos temporadas, lo suficientemente intensas como para darme cuenta y entender la grandeza de este club.

Sabía de la grandeza del Sporting, era consciente de su historia, pero desde dentro admiras aún más su escudo y la devoción que provoca entre los jugadores vestir esta camiseta. Porque ser sportinguista es sentir y convivir con algo diferente.

Me voy con la conciencia tranquila porque no he regateado esfuerzos, he dado el máximo siempre en situaciones delicadas tanto personales como deportivas. Siempre por el equipo, como no puede ser de otra manera. Con la ayuda de compañeros y técnicos, de empleados y dirigentes que siempre hemos ido de la mano buscando las mejores soluciones. Muchas gracias a todos los que formáis ese club y nos habéis ayudado día a día.

Allí donde siga disfrutando del fútbol, tendré presente todo lo vivido en El Molinón-Enrique Castro Quini. Gracias de corazón Real Sporting y afición. PUXA SPORTING!»