Así fue el séptimo título nacional del Sporting en categoría benjamín: goleada para conquistar Zaragoza (7-3)

Después de lograr imponerse en las semifinales al Ébora Formación, el Sporting de Gijón Benjamín hacía acto de presencia en la gran final del Campeonato de España teniendo que batirse en duelo con ni más ni menos que el anfitrión, el Equipe Sport, quien había dado cuenta previamente del IES Coruxo. Sin poder lucir de rojiblanco ante la coincidencia de colores con el Equipe, el Sporting saltaba a la pista del Pabellón Siglo XXI de amarillo. No podrían comenzar mejor las cosas para los pupilos de Alejandro Vega, que a las primeras de cambio se adelantaban en el marcador tras una gran jugada de Bruno Lorenzo, que remataba a portería y tras tocar en un defensor, el balón terminaba en el fondo de la red, convirtiéndose en el 1-0 para los sportinguistas. La alegría le duraría poco a los rojiblancos, que veían como el Equipe aprovechaba un error defensivo para poner el 1-1 en el marcador.

El Sporting, tras conquistar el título. / RSG

No tardaría nuevamente el Sporting en conseguir ponerse en ventaja, con una nueva gran acción de Bruno Lorenzo, quien con sutileza y gran calidad picaba el balón por encima del guardameta para subir el 2-1 al electrónico. Al igual que ocurriera anteriormente, los locales no le perdían la cara al partido y con un gran dos contra uno a portería vacía colocaban el 2-2 en el marcador. Eran sin duda alguna, minutos de locura en ambos lados de la pista y eso provocó que un tiro desde fuera del área del Equipe pillara descolocado a Ángel Díaz, convirtiéndose en el 2-3 para los zaragozanos. Pese a recibir dos goles casi consecutivos el Sporting estaba bien plantado en la pista, lo cual hizo que rápidamente igualaran la contienda con una gran jugada de Martín Collado, que cedía la bola para Bruno Lorenzo, que no perdonaba a la hora de colocar el 3-3 con el que el choque se iría al descanso, un primer tiempo plagado de ocasiones y, sobre todo, de goles para ambos conjuntos.

Los rojiblancos, en el pabellón Siglo XXI de Zaragoza. / RSG

Tras el paso por vestuarios el Sporting puso una marcha más al juego, subió la intensidad y corrigió los errores que le habían condenado a encajar tres goles en el primer tiempo. Héctor Artime entraría en acción nada más comenzar el segundo periodo con un potente disparo desde la frontal que se colocaba por la escuadra zaragozana para colocar el 4-3 en favor del Sporting. El hecho de adelantarse en el marcador no hizo que el cuadro que dirige Alejandro Vega se relajara, uniéndose Erik Meana a la fiesta goleadora poniendo el 5-3 en el electrónico. Bruno Lorenzo sería capaz de anotar su cuarta diana de la mañana tras un gran pase de Héctor Artime que dejaba a su compañero totalmente solo para que subiera el 6-3 al marcador y, minutos después el propio Héctor Artime no perdonaba un error del Equipe cuando los locales jugaban con portero jugador y, desde campo propio materializaba el 7-3 con el que el Sporting de Gijón se proclamaba campeón de España.

Espectacular partido de principio a fin de los jugadores dirigidos por Alejandro Vega, sobre todo con las cuatro dianas de Bruno Lorenzo, estrella de la final, para dar al Sporting ni más ni menos que su séptimo título de Campeón de España, reeditando el entorchado logrado el pasado curso en Valencia y, que se une así a los conseguidos en 2006, 2010, 2012, 2018, 2019 y 2024.