Róber Pier deja sitio para la "operación central"

Con la "operación central" en marcha en el Sporting, Róber Pier se despidió ayer de la afición del Sporting. El gallego compartió un extenso texto en redes sociales para dar por cerrada su etapa de dos temporadas en el conjunto gijonés. "Me voy con la conciencia tranquila porque no he regateando esfuerzos", subrayó en unas líneas dedicadas a la afición tras la mala temporada protagonizada en este último año. El club se encuentra trabajando, principalmente, en dos nombres para cubrir su marcha y la de Maras en el centro de la defensa. La idea es intentar avanzar, en los próximos días, en la cesión de Adrián Pica desde el Alavés y la llegada, libre, del deportivista Pablo Vázquez. Con ambos hay conversaciones avanzadas para intentar llevarlo a buen término, sin que nada esté cerrado aún.

La carrera de Róber Pier puede continuar en México. Como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el jugador cuenta en su contrato con la opción de que Orlegi le abra la puerta del Atlas o el Santos Laguna. Todo apunta a que se irá al Atlas, donde se ultima la rescisión de otro central, Nervo, quedando así una plaza libre para el coruñés. La fórmula, de completarse, repetiría un movimiento que está convirtiéndose en algo habitual durante los últimos veranos. Tanto de Gijón para México, como a la inversa. Los últimos han tenido resultados distintos. El ejemplo claro lo han protagonizado Djuka y Jordy Caicedo. El balcánico, después de un inicio con dudas, ha hecho historia al finalizar como máximo goleador del campeonato liguero (Clausura). El ecuatoriano, que llegó procedente del cuadro rojinegro, hizo solo dos tantos en todo el campeonato y pasó la mayoría del tiempo entre la grada y el banquillo.

La posibilidad de repetir "trueques" entre jugadores de los equipos del Grupo Orlegi (Sporting, Atlas y Santos Laguna) es algo que sigue sobre la mesa de Mareo durante este verano. Unos movimientos en los que, por el momento, Israel Villaseñor, nuevo director de gestión deportiva, está participando en menor medida. Al menos, en un inicio de verano en el que está más centrado en los muchos movimientos iniciados para la reestructuración de Mareo y el nuevo organigrama de la base. Una tarea en la que, además, el club ha intentado de retener a algunos de los futbolistas del juvenil con intereses de otros clubes. Se consiguió en unos casos y en otros, como los de Villa o Lucas Martín, no fue posible. Ambos se van de Mareo con destino al Girona dejando en evidencia la urgencia de darle una vuelta a la política de cantera del conjunto gijonés.

En lo que respecta a los refuerzos, Dubasin abrió un capítulo que tendrá nuevas entregas pronto. Hay futbolistas atados como es el caso de Álex Corredera, solo pendiente de oficialidad. Su desvinculación del Kimkhi ruso es un tema puramente administrativo, tras el que el club gijonés anunciará un refuerzo que está llamado a ser importante. El Sporting se adentra ahora en una semana clave para intentar arrojar luz en varios movimientos, en materia de incorporaciones, en los que lleva trabajo avanzado. La gran prioridad sigue siendo intentar contar una temporada más con César Gelabert. La operación tiene un encaje económico complejo por la dificultad de acercarse a las cifras solicitadas por el Toulouse francés, conjunto desde el que llegó cedido el pasado verano y con el que el jugador tiene contrato hasta 2027. El palentino ha trasladado su interés en seguir en Gijón, un punto importante para intentar llevar a buen término el deseo de Asier Garitano de tenerle en el nuevo proyecto. La posibilidad de pactar una nueva cesión, con compra obligatoria, sigue ahí. El Sporting tampoco descarta llegar a asumir un traspaso este mismo verano. El escenario, el mismo de los últimos días.

Los próximos días también serán importantes para conocer el futuro de Nacho Méndez, con oferta de renovación hasta 2028 y con un interés importante en términos económicos, del Johor, campeón de Malasia en el que también milita Juan Muñiz. A estas alturas, parece difícil su continuidad en Gijón, aunque es un aspecto que sigue sin descartarse. También muy de cerca se sigue la evolución de las conversaciones con Adrián Pica y Pablo Vázquez, dos jugadores con los que se negocia desde hace días, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Hay prudencia en ambos casos, pero el conjunto gijonés está bien situado para hacerse con dos perfiles de centímetros y contundencia para el eje de la zaga.