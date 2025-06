El Sporting no llega a un acuerdo con Gabriel Pires y abre otras vías para relevar a Nacho Méndez

Gabriel Pires no fichará por el Sporting. El club rojiblanco no ha llegado a un acuerdo con el centrocampista brasileño, de 31 años, después de un día de intensas negociaciones entre las partes. Según fuentes consultadas, el Sporting presentó a Pires una propuesta económica importante para sumar al mediocentro al proyecto, que fue rechazada por el entorno del jugador. La contraoferta que ha trasladado el agente del centrocampista está fuera de las posibilidades financiera del club rojiblanco, muy alejada del valor del jugador ahora en el mercado, por lo que las negociaciones están ya completamente rotas. El Sporting se abre de forma inmediata a buscar otros centrocampistas en el mercado, una vez que ya se ha caído la opción de firmar a Pires, avalado por Garitano. La operación, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, ya está totalmente caída. No habrá más contactos seguro.

El club maneja distintos perfiles de centrocampistas para relevar a Nacho Méndez, una vez que el capitán del Sporting de Gijón anunció a la dirección del club su deseo de cambiar de aires. La intención es avanzar por una de las alternativas en los próximo días. Pero ya no será Pires.