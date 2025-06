La verdad de Campuzano: "Siempre he sido el último de la fila, aunque diese rendimiento"

"Con la conciencia tranquila y liberado". Víctor Campuzano (28 años, Barcelona) coge aire en vacaciones después de terminar una etapa tan intensa como dura en el Sporting que le dejará seguro cicatriz y huella. Tipo honesto, de esos que va siempre de cara, sincero, cuenta a LA NUEVA ESPAÑA su verdad tras cuatro año y medio de un viaje en los que se ha enfrentado a las peores batallas del fútbol.

Comentó en su despedida que hacía tiempo que tenía la decisión tomada de no seguir en el Sporting. ¿Por qué?

Es un poco por cómo me han ido las cosas. Al final siempre he intentado dar lo máximo y ayudar de todas las formas posibles. Sumar, como dije en el vídeo, aunque fuese a costa de mi salud mental o física. Muchas veces he forzado. Intenté estar cuando no tocaba, por querer ayudar…

Son cuatro años y medio de etapa. ¿Con qué se queda?

Con todos los momentos buenos que he vivido allí, sobre todo con la gente que me ha tratado bien y me ha ayudado. Me llevo mucho más de lo que esperaba. Sobre todo de lo que significa Asturias, Gijón…

A toro pasado: ¿Se arrepiente de fichar por el Sporting ?

No me arrepiento de ir al Sporting. No, no. En su día creí 100% que era la mejor decisión. No me arrepiento para nada.

Quedan buenos recuerdos. Como aquel golazo contra el Oviedo en el derbi de El Molinón…

Sí. El mejor de mi carrera: era un derbi apretado, en El Molinón… Pero con el que más me identifico fue aquel contra el Eibar para entrar en play-off. Por lo que significó para la gente. Después de darnos por muertos, fue un rayo de esperanza.

¿Ha encontrado ya una respuesta a por qué tantas lesiones en sus primeros años en Gijón?

(Piensa). A ver cómo lo digo siendo sincero. Siempre hay lesiones en el deporte de elite. En estos cuatro años y medio ha habido compañeros con lesiones y recaídas; he intentado aportar y hacer lo máximo para estar bien. Dentro del club y con ayuda externa. Luego hay cosas que puedes controlar y he hecho todo para ello. Y otras que no. Me centré en lo que pude hacer. En los dos últimos años las cosas han ido mejor.

¿Tuvo algún choque con la dirección de Ciencias Aplicadas al Deporte del Sporting estos años?





Soy un tío que intento ir de cara para buscar soluciones. Pero no. Todo fue normal. Con todos me he llevado bien. Siempre surgen discrepancias, también se pueden pedir hacer más cosas. Pero vamos es algo normal. En las relaciones entre personas siempre hay discrepancias.

¿Se queda Gijón sin ver la mejor versión de Campuzano?

Mi mejor versión se habrá visto en momentos puntuales, en tramos de esta temporada o de la pasada también. Han sido destellos. He puesto todo de mi parte. Pero siempre he sido el último de la fila. Por mucho que rindiera siempre he sido el último de la fila. Por eso sabía que me tocaba salir.

¿Qué quiere decir con el último de la fila?

Como suena: el último de la fila.

¿Alguna vez se ha preguntado por qué no ha jugado más como titular cuando aprovechaba sus ocasiones como suplente?

Obviamente los jugadores siempre queremos jugar más y tener oportunidades. A veces rindes y no te dan minutos y uno se pregunta: ‘¿qué pasa aquí?’ Más que preguntar ‘¿qué está pasando?’ He dado por hecho cosas. En los momentos que he estado bien y he aprovechado las oportunidades, luego no tuve más oportunidades. Por algo será. Al final el entrenador elige lo mejor para el equipo. ¿Qué me quedaba? Seguir entrenando a tope, trata de dar la talla, aunque tuviese luego cinco minutos. En promedios lo hice bastante bien.

¿El club os contactó en algún momento estos meses para hablar de una posible renovación?

¿Te soy honesto? No tengo ni idea. No sé si me repre ha hablado con ellos. Diría que no tuvieron mucho interés.

¿Pero en las últimas reuniones qué le comunica el club?

Es que no me reuní con ellos; solo hubo reuniones con aquellos jugadores con los que el club contaba. No me comunican nada, pero, vamos, que lo tenía bastante claro.

¿En cuántos mercados ha sentido que sobraba, que lo querían echar?

En varios.

¿Se sintió presionado?

Hubo mercado en los que no contaban conmigo. Y sí, me sentí presionado para salir.

Explíquese

Hay métodos de presión que hacen para forzar a que salgas del club. Mira, ejemplo, en el viaje a México me enteré en el primer amistoso, contra Santos, que no iba a jugar ningún amistoso en verano.

¿Cómo?

Iba a calentar. Y me dijeron que no calentase. No me dijeron técnicamente ‘no vas a jugar’. Eso fue a los dos días.

¿Cómo sobrelleva eso?

Siendo muy sincero en México la gente de mi entorno se sorprendió de lo bien que lo llevaba. Esa fue la vez que más me presionan. Yo me sentía tranquilo y seguro de mi mismo. Pero, en cambio, en la última pretemporada no me veía tan convencido. Por los cambios en la plantilla y en el entrenador. No tenía la misma sensación que la temporada que luego hicimos play-off. No tenía esa seguridad o convicción. Tampoco era una mala espina. La temporada del play-off teníamos un bloque, entrenador y proyecto. Al año siguiente se cambia a la mitad del equipo, al entrenador, y, en definitiva, empieza casi un proyecto. Empezamos bien, pero acabó siendo una mala temporada. Muchos cambios. Fue una pena que ese bloque no tuviese continuidad.

¿Le molestó que trascendiese que su contrato era uno de los más elevados de la plantilla como arma arrojadiza para situarlo en el disparadero?





Filtrar mi contrato fue otra medida de presión, del club o quien fuese. Nunca estuve en el top 5 de los que más cobraba de toda la plantilla. No me lo tomo a mal. Hay contratos más grandes. Si tanto cobraba, ¿por qué no me daban oportunidades para demostrar?

Le queda el cariño de El Molinón

Sí. Pero eso los dos últimos años, que se agradecen. Los primeros fueron más duros. La afición del Sporting sufre, sufre mucho. Aporté entrega, sacrificio, intenté revertir las piedras que me encontré en el camino. Que te lo reconozca tu afición…

¿Qué se lleva de estos años?

Como le dije, Asturias y Gijón me han marcado para siempre. Sobre todo por la gente. He tenido el privilegio de jugar en El Molinón con una afición que muchas veces te da alas.

¿Qué parada le espera ahora?

Ahora quiero estar diez días desconectando. Estoy abierto a todo. No tengo preferencias. Estoy mirando extranjero, pero no tengo preferencias. Hay que ver lo que llega.

No parece nervioso.





Siendo honesto, después de un año tan malo mi cuerpo siente alivio y felicidad. Tengo la conciencia tranquila de darlo todo. Poner la carne en el asador. Estoy muy tranquilo…