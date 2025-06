El Sporting ofrece más de un millón de euros al Tolouse a pagar en tres plazos por Gelabert

El Sporting de Gijón va muy fuerte y en serio para fichar a César Gelabert y ha planteado una oferta de algo más de un millón de euros al Tolouse para fichar a César Gelabert, según fuentes próximas al club francés a las que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. Orlegi plantea pagar esa cantidad en un calendario de tres pagos, con una fórmula similar a la que acordó con el Basilea para cubrir los 1.6 millones de euros para fichar a Dubasin. El club rojiblanco pretende acordar el traspaso por debajo de los dos millones de euros en los que se ha fijado la opción de compra, como informó este periódico, después de rechazar la cesión con opción de compra obligatoria que planteaban en Mareo hace unos días. La única vía abierta ahora es un traspaso. El Sporting mantuvo ayer, martes, un encuentro con representantes del Tolouse. Las negociaciones viven horas decisivas. El Tolouse, de momento, no da su brazo a torcer y pide que el club gijonés se acerque a esos dos millones de euros. Hay otros clubes interesados en Gelabert, sobre todo en España, y también en México, pendientes de si el Sporting consigue concretar o no la llegada del mediapunta palentino, de 24 años, que terminó el curso siendo el futbolista más relevante del proyecto y uno de los más destacados de la categoría. En Mareo, mientras, trabajan a nivel interno en un borrador de un contrato para el jugador de tres temporadas. En cualquier caso, aún no hay un acuerdo cerrado entre las partes, con opciones a que el contrato final sea de distinta duración.

Por todo ello, el Sporting mantiene la cautela en el desenlace de una operación que está concentrando en estos momentos todos los esfuerzos. No es la única abierta, pero, por músculo, la más importante. Ayer, de hecho, el Sporting rompió las negociaicones con el entorno de Gabriel Pires tras una tarde de intensos contactos.