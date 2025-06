El jugador del Sporting que Orlegi valora trasladar desde Mareo a México

El Grupo Orlegi valora trasladar a Luis Enrique Arroyo, "Lucho", atacante colombiano, de 20 años que se encuentra a caballo entre el Sporting C y el Sporting Atlético, a México para que se incorpore de forma inmediata a una de las canteras que maneja al otro lado del charco la organización, Santos Laguna o Atlas. En principio, "Lucho" competirá con el filial de uno de los dos clubes mexicanos que maneja la organización, causando baja en Mareo, donde no tenía cabida. Este será, salvo cambio, el único movimiento interno entre clubes de Orlegi Sports que afecte a la cantera rojiblanca este verano. No habrá más. Al menos por ahora.

En principio y salvo cambio de criterio, la Residencia no incorporará este verano a nuevos jóvenes futbolistas de las canteras de Santos Laguna o Atlas, y se continuará con el programa a partir del próximo curso, una vez los nuevos responsables de la cantera del club rojiblanco tengan tiempo para recopilar informes sobre los jugadores con más potencial de los caladeros de Santos Laguna y Atlas. En cualquier caso, el proyecto sigue en marcha.