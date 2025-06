Horas decisivas en la operación Gelabert: el Granada se mete de lleno y el Sporting tiene el derecho preferente hasta el lunes

Horas decisivas en la "operación César Gelabert". El Granada ha entrado de lleno en la pelea por el mediapunta palentino, de 24 años, y mete presión al Sporting, que se encuentra inmerso en negociaciones con el Toulouse. El club nazarí ya ha hecho saber a "Les Violets" que quieren al futbolista criado en el Real Madrid, y le han comunicado que van a pasar una oferta, algo que se hará efectivo una vez finalice el derecho preferente. Esa oferta apunta a ser más importante que las realizadas por el Sporting hasta ahora. Como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, la última oferta del club rojiblanco es de 1.2 millones de euros, y un porcentaje de una futura venta. Hoy, de hecho, continuarán los contactos.

El Grupo Orlegi trabaja en presentar en cuestión de horas una nueva oferta que podría alcanzar los 1.5 millones. Salomon Behar es quien está al frente de las operaciones y en contacto permanente con el club francés. Pero el Toulouse ya conoce el interés del Granada y se remite a la cláusula, fijada en 2 millones de euros.

El club rojiblanco mantiene ventaja competitiva con el resto de competidores hasta este lunes, 23 de junio... Pero si no alcanza un acuerdo con el club francés hasta las 23:59 de este lunes, el negocio se va a complicar, y mucho. No sería imposible. Pero ya sí muy difícil. Las siguientes horas (y días) son muy importantes para que se complete o no la vuelta de Gelabert, una prioridad absoluta para Asier Garitano, el entrenador.