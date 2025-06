Alejandro Menéndez, entrenador de fútbol: "Soy un defensor de la cantera y a Mareo hay que darle más protagonismo"

Alejandro Menéndez (Gijón, 58 años) se cita con LA NUEVA ESPAÑA en La Escalerona. Ahí comienza un encuentro distendido que se extiende por espacio de una hora. Menéndez repasa su etapa reciente en el Racing de Ferrol, cuenta las dificultades vividas en A Malata, sin excusas y, después, ofrece un punto de vista distinto para analizar la situación de Mareo.

-Acaba de terminar la temporada con el Racing Ferrol ¿qué expectativas tiene ahora de futuro? ¿Qué opciones maneja?

-La idea es arrancar en un equipo de cero. Tener la capacidad de hacer un equipo desde el principio y que de ahí puedas construir desde ese punto de no tener una carga de trabajo en este caso desde la necesidad en la clasificación y de ganar partidos como me ha pasado hasta ahora tanto en Santander, como en Albacete, como en Ferrol. Son situaciones en las que no partes con igualdad, nunca. Tienes que ganar sí o sí. Solo vale ganar. Necesito un equipo que apueste y que se vea esa línea de trabajo desde un principio para trabajar con más tranquilidad.

-¿Está abierto al extranjero?

-Sí, está muy abierta esa idea. Tengo una horquilla muy pequeña. Mi mercado es, entiendo, un equipo de Segunda División de perfil bajo, de la mitad para abajo, donde o bien alguien que conozca tu trabajo haga una gran apuesta por ti, o quizá un Primera Federación alto con apuesta por ascender. A partir de ahí, no dejan de ser cinco o seis equipos. Es una horquilla muy, muy pequeña, como le digo. Salvo, repito, a alguien que sepa de tu trabajo y que apueste por ti. He estado en grandes clubes y he ganado cuando he tenido equipos ganadores. Cuando tienes otro objetivo, pues a veces sale y otras no. Pero sí, la puerta del extranjero está abierta. Ya tengo esa experiencia. He ganado títulos. Sé lo que me puedo encontrar. No solo esa parte táctica, técnica... Hay que manejar muchas cosas. La cultura, incluso la religión de cada país. Las experiencias que viví me valen mucho para adaptarme.

-¿Se arrepiente de haber firmado por el Racing de Ferrol?

-No, nunca. Creo que el Racing me ha dado una posibilidad muy grande. He vuelto un poco al circuito en Segunda. Estoy muy satisfecho con haber hecho un trabajo donde no hubo resultados, pero hay que analizar el proceso, el porqué pasan las cosas. Hay dos aspectos. Uno que controlas, que es el trabajo, la mejora de los jugadores, la mejora del juego del equipo para poder ganar. Y otra que no controlas, los resultados. Creo que ha habido en muchos partidos la posibilidad de ganar, pero en muchos momentos sale esa situación de falta de concentración, esa mochila que llevas a cuestas de no haber ganado el partido anterior, donde también hacen mella las críticas o los errores individuales. En muchos momentos ha pesado y no ha permitido ganar. Pero a partir de ahí ha habido un proceso donde el equipo ha competido siempre, ha jugado bien al fútbol, ha generado más que muchos rivales. Pero la carencia del gol y esos errores individuales no han dejado tener continuidad a los resultados.

-¿Se hizo muy largo el final?

-Sí. Más que largo, se hizo duro. El trabajo fue bueno, el día a día, había un buen vestuario, pero teníamos esa carencia sobre todo de gol y los errores nos penalizaron muchísimo. También hubo algún... no mal arbitraje, pero quizá alguna acción del VAR, un penalti, una mano, que si esto, que si lo otro... y al final nunca nos favoreció. Cuando tienes una acción que no te ayuda y otra que es por falta de atención, de concentración, pues al final en muchos partidos ya no eres capaz de ganar. Si te cuesta hacer un gol, pues más te cuesta hacer dos. Aún así, repito, el trabajo fue bueno. Cualquier persona del fútbol que no mire solo la jugada, el centro, el remate, ese regate, esa acción defensiva, sino que vea el cómputo del trabajo de un equipo... pues seguramente considere que el equipo progresó.

-¿Qué vestuario se encuentra a su llegada a Ferrol?

-A pesar de lo que se dijo, era un muy buen vestuario. En todo momento no hubo ninguna dificultad, a pesar de la situación de muchos partidos. ¿Qué faltó? Porque lógicamente faltaron cosas. Pues una de las cosas que creo que le faltaba a este equipo era carácter. Le faltaban dos líderes que en esos momentos hubiesen dado un plus. Esa otra perspectiva de decir "me cago en la mar, aquí vamos a por todas y vamos a ir y voy a empujar por ti...". Faltó eso. Digamos que líderes.

-Llega con el equipo desahuciado. ¿Ese riesgo mereció la pena?

-Hay que correr riesgos. Era un club donde Carlos Mouriz y su director deportivo ya me habían querido contratar. Entendí que la apuesta era de fe, no solo por firmar a un entrenador para socorrer una situación. Todos estábamos mentalizados de la dificultad, pero si algo tiene el fútbol es que tiene esa posibilidad de que salgan bien las cosas. A mí me ha faltado esa continuidad de arrancar en un equipo de Segunda, aquí veía esa posibilidad. A partir de ahí... pues vi la botella medio llena. No quise ver esa otra parte de la botella medio vacía y de ver que era casi imposible. Me pudo más la ilusión y la convicción de pensar que lo podía sacar.

-¿Qué le parece el momento que vive la cantera del Sporting? ¿Cómo ve ahora Mareo?

-Soy un defensor de la formación y del trabajo en la cantera, creo mucho en ese proceso. Y creo que a la cantera en el Sporting le falta mucho protagonismo. Fui el otro día a Mareo a ver el Sporting contra Lealtad... la mejora de las instalaciones es enorme, pero, insisto, falta protagonismo.

-¿Qué quiere decir con que le falta protagonismo a la cantera?

-Le falta protagonismo pues precisamente a que hay unas instalaciones top, pero que el trabajo tiene que estar a la misma altura. Y me parece que se habla poco de lo que se hace. No lo digo como una crítica, lo digo desde la perspectiva que yo lo veo. Lo decía el otro día en una charla. Cuando jugaba en juveniles contra el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad con Sporting o Celta de Vigo, pues te pueden ganar una vez y a veces los ganas tú. Entonces, luego, en esa última fase, sucede una cosa: salen 18 jugadores para el primer equipo del Athletic de Bilbao y a ti te sale uno. No puede haber esa diferencia, entonces pasa algo, ¿no?

-¿Qué cree que está fallando en ese proceso de formación?

-Hay que darle más peso a los entrenadores de la cantera, hay que darle más peso a la responsabilidad y hay que marcarse un objetivo, una planificación, metodología… El club debe trazarse un objetivo de que cada año tienen que salir tantos jugadores.

-¿Hay suficiente talento en Asturias para abastecer a dos canteras como Sporting y Oviedo?

-Sí, siempre lo ha habido. El número, la historia... lo dicen. El número de jugadores que ha tenido siempre el fútbol profesional español en Primera División a nivel de asturianos ha sido siempre muy alto. Incluso en la selección española me atrevería decir que ha sido un número importante y alto. No están tan allá esos tiempos. Ahora mismo solo hay un asturiano en Primera División, que es Diego López, en el Valencia. Eso dice un poco que algo está pasando.

-En los últimos años, sobre todo desde la llegada del Grupo Orlegi al Sporting, se ha ampliado mucho la captación internacional de talento para reforzar la cantera. ¿Es realmente necesario hacer ese refuerzo o debería ser más selectivo?

-Bueno... si trabajas en pensar que estás trayendo jugadores diferenciales y los estás firmado a bajo coste, pues digamos que es una apuesta, ¿no? Quizás sea otra vía para poder abastecer de jugadores al primer equipo y, en definitiva, para reforzar un poco la gran vía que es el jugador formado en Mareo. Ahí la verdad que yo no lo veo mal. Creo que la captación de jugadores incluso es muy importante, porque al final muchos clubes como es el caso del Sporting no pueden estar firmando jugadores a golpe de talonario. Y creo que hay que buscar muchas vías de finalización, que la cantera es una. Pero creo que la base, o sea, la cimentación del edificio la debemos de tener con los jugadores de aquí. Eso ha sido siempre el Sporting.