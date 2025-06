Clausulazo por Gelabert: el Sporting paga los dos millones de euros

Orlegi Sports abonará este lunes al Toulouse la cláusula de rescisión para fichar para el Sporting a César Gelabert, en un movimiento avanzado por LA NUEVA ESPAÑA este domingo en su edición digital. La organización asume pagar el precio –dos millones de euros – de salida que recoge el contrato. Después de días de intensas negociaciones, el grupo hace esta importante apuesta económica para fichar en propiedad al mediapunta, de 24 años. El Toulouse, que sabe del interés de otros clubes, declina renegociar los términos del acuerdo, después de rechazar varias ofertas. En Mareo todavía intentaban que el Toulouse se abriese a negociar. Pero estaba siendo imposible. Ante eso, la organización hizo números, llegando a una conclusión: toca pagar la cláusula ante el temor de que la operación se alargue y expire el derecho preferente. El Toulouse, que estuvo abierto a negociar durante días,se enrocó el fin de semana al conocer que otras entidades tenían la chequera preparada.

Con Gelabert, Orlegi hace, de largo, su mayor apuesta económica desde que se hizo con el control de la entidad, en verano de 2022. Este verano, el grupo se va a gastar 3.6 millones de euros en fichajes para el proyecto deportivo del Sporting. Este movimiento, muy potente, obligará recalcular el resto de operaciones. El club rojiblanco pretende firmar todavía a tres centrales -tiene un acuerdo con Pablo Vázquez-, un mediocentro, un delantero y puede que un extremo. Deberá calibrar dónde y cuánto gasta. Porque de momento, no está abierto a futuras ventas. La idea de la organización es no desprenderse de activos y buscar un proyecto ganador para pelear en el curso 2024-2025 por el ascenso a Primera División. Ya no es solo un tema de palabras, este clausulazo, avanzado por LA NUEVA ESPAÑA, es el mayor hecho desde que se completó el proceso de compra-venta. Hoy, en principio, debería ser oficial el fichaje de Gelabert, que firmará tres años de contrato, hasta 2028.

El club rojiblanco notificó ayer al Toulouse que si las negociaciones no se completaban, algo que se estaba complicado, tras días de gestiones intensas, abonaría este lunes los dos millones en los que se había acordado la salida del futbolista dentro del acuerdo de cesión al que llegaron el pasado verano ambas entidades.