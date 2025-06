Albés habla por primera vez desde su salida del Sporting: "Me guardo los aprendizajes..."

"Mi idea es descansar, reflexionar y buscar mejoras para evolucionar y mejorar". Rubén Albés habló por primera vez desde su saldia del Sporting de Gijón. El entrenador vigués atendió a los medios de comunicación, en el marco del Congreso Futbolfy, un punto de encuentro entre el fútbol y la empresa en Vilaviciosa, Asturias.

Estas fueron las declaraciones.

Opinión por la salvación. "Alegrarme mucho de la permanencia, por haber conseguido el primero objetivo de la permanencia para preparar el proyecto de la próxima campaña"

Las inversiones: "Demuestra que quieren dar un salto, quedándose con dos futbolistas que dieron un rendimiento muy alto esta campaña. Dubasin, sobre todo, en los dos primeros tercios y Gelabert probablemente en el último".

Futuro laboral en el corto plazo: "Mi idea es descansar, reflexionar, buscar mejoras para evolucionar y mejorar. Probablemente no empiece entrenando, lo que me ha llegado no me ha satisfecho, por lo que vamos a esperar. Ojalá pronto estemos en el verde".

Balance de su etapa en el Sporting: "Un club grande, exigente. Me guardo los aprendizajes tanto en lo deportivo como en lo institucional. En todo y todos podríamos haberlo hecho mejor, haber sacado más rendimiento a la plantilla. Lo que sí me alegro es de haber disfrutado de El Molinón, de los derbis que vivimos y haber sacado buenos resultados en ambos".

¿Qué cosas habría cambiado en el Sporting? "Sí, habría muchas cosas que hubiese cambiado, pero fui el que yo quería y fuimos ambicioso para conseguir el reto que queríamos, no nos quedamos a medias en ningún momento. Hubo un punto en el que se cayeron los resultados, todos nos pusimos nerviosos, pero fui yo. Eso me deja tranquilo".

¿Dónde quiere entrenar?: "España, de fuera hemos tenido alguna propuesta, pero la intención es España y pelear aquí. Nos veremos pronto, seguramente".

¿Cómo ve al Sporting?: "Aún es pronto, pero está claro que con los dos fichajes se hacen inversiones importantes para tratar de dar un salto hacia adelante. Ahora veremos cómo se completa, le deseo lo mejor al Sporting. Me he sentido querido, valorado y ha habido momentos en los que todos nos hemos divertido".

Garitano: "No, no he hablado con él. Tiene una trayectoria larguísima, ha ganado partidos en mucho sitios y por lo que me han contado es buen tío, que eso es importante en el mundo del fútbol".