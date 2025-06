El Sporting de Gijón asume las exigencias del Alavés: ahora decide Pica

El Sporting está en disposición de asumir las condiciones que exige el Deportivo Alavés para ceder a Adrián Pica, central de 23 años, que cuenta además con un fuerte interés del Club Deportivo Mirandés, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. Ahora la decisión es de Pica, quien se debate entre recalar a préstamo en Anduva o en El Molinón.

El salmantino estudia con su círculo de confianza estos días qué es lo más conveniente para su carrera, todavía sin tener una decisión clara, con todo abierto. Hay quien le aconsejan que lo mejor es regresar al Mirandés, club que conoce a la perfección de su etapa hace dos cursos en el filial, y que parece estar en ventaja en estos momentos. Otras personas, en cambio, entienden que para su desarrollo es mejor competir en el Sporting, un entorno más exigente que le puede permitir preparase de mejor manera para las exigencias de la elite. El Alavés ve con buenos ojos la opción del club rojiblanco. Pero la decisión ya recae únicamente sobre las espaldas de Pica. El Sporting ha mantenido conversaciones con el futbolista.

En lo que respecta a las negociaciones ente entidades, en principio, los dos clubes asumen todas las condiciones del Alavés. El Sporting acepta cubrir el salario del central y parece dispuesto también a asumir las penalizaciones por minutos que pretende incluir el club babazorro.

El tema está que en Mareo se han encontrado con una fuerte competencia: el Mirandés está apretando mucho para convencer al defensa, y está dispuesto a asumir también las condiciones que fija el Alavés, con quien mantiene paralelamente negociaciones por el defensa Juan Gutiérrez, que apunta a llegar a Mendizorroza a través de un traspaso, como informó ayer el periodista Ángel García. En cualquier caso, explican fuentes consultadas, se tratan de dos operaciones independientes, aunque se produzcan de forma simultánea, y el agente de ambos defensas sea el mismo, Joseba Díaz. Sí, es cierto, que el Mirandés necesita urgentemente centrales, que tiene buenas relaciones con el Alavés, y que el jugador conoce el entorno de Anduva. Además, Pica podría mantener su residencia en Vitoria. Fuentes del Sporting explicaban que la situación no ha cambiado, y que, al menos al club rojiblanco, no le consta la elección final del defensa central, que se ha sumergido en un proceso de reflexión y que no debería alargarse más de un par días. Pica tiene más opciones en la mesa, sobre todo en Segunda, pero ahora mismo los clubes que más opciones tienen para conseguir su préstamo son el Sporting y el Mirandés, como informó este periódico.

Tres centrales

Si Adrián Pica, finalmente, opta por regresar a Anduva, destino que parte como favorito, y decide declinar la oferta del Sporting, el club rojiblanco se abrirá a otras opciones que tienen en su radar para tratar de avanzar en la renovación defensiva, un asunto muy importante para Garitano dentro de la confección del proyecto. El Sporting, que espera por Pablo Vázquez, con quien tiene un acuerdo cerrado por dos campañas más una tercera, sin previsión de compensar de alguna manera al Deportivo de La Coruña, sigue pretendiendo incorporar a tres centrales en este mercado, con Curbelo como único zaguero con contrato. Todo a la vez que Garitano no ha variado en su idea con Diego Sánchez: le sigue considerando como lateral zurdo, y un recurso para emergencias como zaguero.

En Mareo tienen buenos informes de Pelayo Fernández, central de 22 años que salió de Mareo para dar después el paso a La Masia, donde quemó etapas hasta ser importante en el Barcelona B. Ahora, el Rayo Vallecano cree que lo más conveniente para su desarrollo es que salga cedido, con intereses en Segunda División. Hay otros centrales que se observan y se siguen de cerca, a la espera de ver qué sucede con Pica y Vázquez, los dos primeros objetivos.