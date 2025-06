Marcelino, tras el ascenso del Oviedo: "Si se hacen las cosas bien, todo da premio"

Marcelino García Toral destacó la gestión del Grupo Pachuca en el Real Oviedo, apenas unos días después del ascenso del club azul a Primera División. "Al Oviedo le doy la enhorabuena. Si se hacen las cosas bien y de forma prolongada, normalmente en el fútbol y en la vida todo te da premio", admitió el prestigioso entrenador. Marcelino evitó pronunciarse sobre la compra de Dubasin y Gelabert por parte del Grupo Orlegi. "No me han sorprendido las apuestas de Dubasin y Gelabert. No soy quién para valorar sus decisiones. Son los propietarios los que tienen que ver qué hacen para que este gran club, equipo y afición tengan lo que se merecen", añadió. El entrenador del Villareal se mostró esperanzado con el proyecto en el Submarino Amarillo. "A ver si somos capaces de hacerlo lo mejor posible en la Champions y repetir en Liga lo de esta temporada, donde tuvimos un nivel alto". Además, celebró en el ascenso del Lealtad. "Me lo pasé muy bien. Son recuerdos bonitos y apasionantes. Tuve la suerte de ascender en 1997. Ya queda lejísimos. Me hago mayor (risas)". Por otro lado, Mateu Alemany destacó el nivel de los entrenadores asturianos Marcelino y Luis Enrique, "dos de los mejores del mundo", y subrayó la importancia del ascenso del Oviedo. "Oviedo y Sporting deberían estar siempre en Primera. Por ciudades y tradición futbolística. La alegría de un ascenso es tanto o más como ganar un título. Para el club económicamente es un cambio radical. Cambia la vida".