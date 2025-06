La doble petición del historiador Frichu Yustas al Sporting y al ayuntamiento de Gijón por el 120 aniversario del club

"Al Sporting le hace diferente su propia historia y la profunda ligazón con Gijón y con Asturias". Frichu Yustas Blanco asegura que, aunque va "camino de los 60", sus ganas por explorar y conocer detalles de la vida del Sporting siguen siendo las mismas que tenía siendo un niño. Entonces coleccionaba recortes de periódicos y cualquier mínimo detalle que encontrara haciendo relación al conjunto rojiblanco. Miembro académico del Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español (Cihefe), este graduado en Historia, Geografía e Historia del Arte ha participado y es autor de varios libros de temática rojiblanca. Ha colaborado en una serie para LA NUEVA ESPAÑA repasando los 120 años de historia del club como una manera de expresar su profundo sportinguismo: "El Sporting se basa en su identidad y eso se sustenta en cuidar y conocer su historia", subraya. Ve este aspecto algo descuidado.

Pelayo y "el error del primer escudo en las camisetas"

"El año pasado hubo una efeméride importante para el Sporting y para Gijón. El pasado 23 de septiembre se cumplieron 100 años desde que se permitió a las mujeres ser socias del Sporting. Las dos primeras fueron las hijas del que fuera presidente Enrique Guisasola. ¿Cómo es posible que algo así pasara desapercibido? Es un detalle del descuido y del poco valor que le estamos dando a la historia", resume Frichu sobre una reivindicación que comparte con muchos aficionados amantes de los orígenes del club. "No es un caso único en el Sporting. Es algo más bien propio de los clubes de fútbol en España. En Inglaterra se hace de otra manera", añade sobre la importancia de mimar el pasado a la hora de valorar presente y futuro en el fútbol.

"El fútbol es un fenómeno sociocultural enorme, de primer orden, y si lo vacías de su historia solo te quedan 11 futbolistas jugando al balón", ejemplifica este asturiano que lleva con celo el lugar y el día de su nacimiento. Sólo comparte que vivió su niñez en Caso y Tineo antes de afincarse en Gijón, donde, de guaje, pronto devoró todo lo que tenía que ver con el Sporting. Empezó a escribir sobre el conjunto gijonés años después. Tras vivir en Barcelona y Bruselas, fue en la capital belga donde, tras colaborar en Radio Alma y con el empuje de amigos como Adrián Roux, decidió empezar a compartir todo su conocimiento sportinguista. Lleva dos décadas sumando publicaciones.

"No hace falta que aquí creemos un departamento específico para cuidar de la historia del Sporting como han hecho en otros clubes. Solo es necesario atender a personas que saben mucho del club como Alberto Díaz, Janel Cuesta, Leli Rubiera o la Asociación Anselmo López. Especialmente hay que prestar atención y mimar a este colectivo", afirma Frichu. Habla no sólo del conjunto gijonés, también dirige su mensaje al Ayuntamiento de Gijón. "Me parece increíble que una figura como la de Anselmo López, fundador y primer presidente del Sporting, el club que ha hecho llegar el nombre de la ciudad de Gijón a todas las partes del mundo, no tenga un lugar en el callejero de la ciudad", destaca. "Tampoco entiendo que no haya una placa, por pequeña que sea, del lugar exacto donde nació el club, la escalera 6 de la playa de San Lorenzo", añade.

Por todos estos detalles, y por más cosas, avisa de otra fecha que está por venir. "El 22 de julio se cumplirán 110 años del primer partido del Sporting en El Molinón como local. Un campo que, además, entre 1908 y 1915 fue de uso libre, se alquilaba para jugar. Y a partir de ahí, Dionisio Cifuentes lo alquila en exclusiva para el Sporting. En aquel primer partido ganó el Sporting ganó 4-1 al Deportivo Gijonés", continúa Frichu dando rienda suelta a un mes, el de julio, con muchas fechas marcadas en la historia del club.

"Hay un error extendido de que el primer escudo que vistió el Sporting es uno en el que puede verse al Rey Pelayo. No fue así. El primer escudo en una camiseta del Sporting fue el que lució el equipo durante una gira por el norte, en 1920, y que se asemejaba mucho al que hoy es el de la Real Sociedad. Lo creó Enrique Guisasola en homenaje a Guipúzcoa porque sus antepasados procedían de allí". Frichu Yustas comparte una de las reflexiones en torno a la relación del Sporting con uno de los iconos de la ciudad de Gijón, Pelayo, quien también forma parte de la historia del club. Más complicado ve otra reconquista, la que implica la vuelta a Primera División del equipo. "No veo muchos motivos para el optimismo a corto plazo. Tampoco mimbres para volver a confiar en ver a un Sporting grande, similar al de su mejor época. El ascenso del Oviedo a Primera también puede implicar perder la hegemonía en Asturias. Ojalá me equivoque y veamos pronto en Gijón un ascenso a Primera y los resultados que todos los sportinguistas deseamos", concluye.