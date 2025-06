El nuevo camino del Sporting: los rojiblancos deberán asumir esta temporada un total de 28.606 kilómetros en desplazamientos

Siete rivales nuevos y un mismo reto para hacer de la próxima temporada el camino con destino a Primera División. El Sporting ya conoce a todos los equipos con los que se medirá en un nuevo capítulo de una Segunda llena de clubes con ganas de poder dar el salto de categoría. 28.606 kilómetros deberán recorrer los rojiblancos (teniendo en cuenta y la ida y la vuelta de cada desplazamiento) para completar un calendario que LaLiga tiene previsto anunciar el próximo martes, 1 de julio. Esto determinará algo más que el orden de los viajes del conjunto gijonés. El hecho de que clubes como el Mirandés se muden durante unos meses, en su caso con destino a Mendizorroza, también puede cambiar el sentido y el aforo para la Mareona.

Al menos dos clubes se verán afectados por las obras en sus respectivos campos durante la presente temporada. El Mirandés jugará en Medizorroza como mínimo los primeros cuatro meses de competición. Las obras de remodelación en Anduva han motivado el acuerdo con el cuadro vitoriano, abierto a poder dar acogida a los partidos que disputen como local durante este periodo de tiempo. La sintonía entre ambos clubes va un poco más allá y le ha costado al Sporting, o al menos está a punto de costarle, que se le escape alguno de los jugadores con los que se pretendía reforzar este mismo verano. El central Adrián Pica, jugador del Alavés, lleva camino de reforzar a los jabatos de cara a la próxima campaña. No se tendrá que mover mucho durante los primeros meses de competición.

El otro club inmerso en un profundo cambio en su campo es el Zaragoza. En cuanto a los maños, no deberán mudarse de ciudad, pero sí dejarán de jugar en su feudo habitual, La Romareda. El escenario elegido es un campo modular habilitado en la misma capital maña, pero en una localización distinta al punto habitual donde han jugado los blanquillos. Será la nueva casa del Zaragoza durante las próximas temporadas, tiempo previsto para completar la nueva construcción de La Romareda, que será un campo totalmente nuevo de cara a poder dar respuesta a las exigencias como sede del Mundial 2030. En cuanto al nuevo campo modular, no se contempla, al menos de inicio, que incluya un espacio para la afición visitante, por lo que la Mareona no tendrá facilidades para hacerse con un sitio. Y eso que el aforo tampoco será escaso ya que la previsión es poder albergar a 20.000 aficionados. Estos números, sin embargo, están por debajo de los deseados por la afición zaragocista, que supera los 30.000 asientos en la ya antigua Romareda. El que se encuentra en construcción tiene previsto superar las 50.000 butacas.

En cuanto a los desplazamientos más demandados por la afición del Sporting, los movimientos en la categoría permiten recuperar algunos de los que suelen reunir a un mayor número de seguidores rojiblancos. Es el caso del regreso a Segunda de la Cultural Leonesa, cuya proximidad ha hecho que tanto en amistosos como en partidos de Liga cuente con un especial seguimiento por parte de los seguidores del conjunto gijonés. Otros rivales como la Real Sociedad B también permitirán que muchos aficionados vuelvan a dejarse ver en San Sebastián. En la última ocasión fueron muchos pese a que fue una campaña en la que el Sporting, entonces entrenado por Martí, coqueteaba con los puestos de descenso. Valladolid, que vuelve a la categoría de plata tras su paso por Primera División, es otro de los destinos más demandados por parte del sportinguismo.

Los cambios en la composición de la nueva Segunda División también hacen que el Sporting viva algunos de los viajes más largos de la temporada con rivales que retornan a la categoría. Es el caso del que, en cuanto a distancia, supone el mayor de los 21 desplazamientos del curso. El Sporting volverá al Estadio Gran Canaria para medirse a la Unión Deportiva Las Palmas, un partido que le llevará a completar unos 4.400 kilómetros. Otro que le hará vivir una pequeña odisea será el de uno de los equipos que vuelven tras décadas fuera del fútbol profesional: el Ceuta. La distancia a cubrir con el Alfonso Murube se sitúa en torno a los 2.226 kilómetros. Andalucía será también la comunidad que más veces visitará el Sporting: Cádiz, Almería, Granada, Málaga y Córdoba esperan a los rojiblancos.