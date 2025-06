Estas son las fechas y las localizaciones de la pretemporada del Sporting en Asturias: siete rivales con paradas en Luanco, Avilés, Grado y Ribadeo

Siete partidos y todo el trabajo desarrollado en Asturias. El Sporting ya tiene definido su calendario de encuentros de preparación de la pretemporada. El club da continuidad a la idea compartida en Asier Garitano y prescindirá de giras o salidas fuera de la región. Mareo será el cuartel general rojiblanco durante el verano y la plantilla se moverá poco para la disputa de amistosos. El conjunto gijonés, que retomará los entrenamientos el próximo 7 de julio con el inicio de las pruebas médicas, disputará siete partidos antes del comienzo de la Liga, previsto para la semana del 15 de agosto. El próximo martes ya se conocerá el calendario y sus primeros rivales. Antes, tocará rodarse ante equipos que vienen siendo habituales en cada pretemporada veraniega.

Los partidos de pretemporada comenzarán el 23 de julio, siendo el primer rival el Club Marino de Luanco (19:30 horas, Municipal de Miramar). A continuación, los rojiblancos se medirán al Racing de Santander de José Alberto López, en un encuentro que se disputará el sábado 26 de julio (19:00 horas) en Grado. Para finalizar el mes, el día 30, el Sporting jugará contra el Real Avilés Industrial, recién ascendido a Primera RFEF, en el Román Suárez Puerta (19:30 horas).

Ya en agosto, el día 3, el cuadro gijonés se medirá a uno de los equipos que estuvo a un paso de su regreso a Segunda División, la Sociedad Deportiva Ponferradina (19:00 horas). Será en una localidad asturiana por definir, por lo que el equipo seguirá disputando sus encuentros en la región. El siguiente amistoso será en la Escuela de Fútbol de Mareo y tendrá como rival a uno de los recién ascendidos a Segunda División. Será ante la Cultural y Deportiva Leonesa (miércoles 6, 11:30 horas). La pretemporada concluirá con una doble cita en Ribadeo (sábado 9, Campo Municipal Pepe Barrera). La jornada se estrenará con partido ante el CD Arenteiro a las 12:00 horas y culminará ante el Racing de Ferrol, a las 18:30 horas. Los puntos de venta de las localidades y los precios de las mismas se conocerán en las fechas cercanas a la disputa de los partidos.

Lo deseado por Garitano

El pasado mes de mayo, antes de finalizar la temportada, Asier Garitano ya dio pistas sobre sus planes de cara a la pretemporada del Sporting. El entrenador rojiblanco compartió con la directiva el deseo de evitar viajes y aprovechar al máximo las instalaciones del club. "Me gusta trabajar con 21 jugadores más 3 porteros. Con las instalaciones que tenemos aquí, encontrar algo mejor no lo veo. A no ser que pase algo que no hemos hablado, me gustaría hacer la pretemporada aquí, en Mareo", subrayó el vasco. Dicho y hecho. El club ha correspondido con una pretemporada totalmente en Asturias y con Mareo como punto neurálgico. El conjunto gijonés recuperar así cierta tranquilidad tras varios veranos en los que ha sido habitual verle salir de Asturias durante las semanas previas al inicio de la competición.