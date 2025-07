La conmemoración de la nada

El sportinguismo vive desde hace unos 30 años en una decadencia incontestable. Gijón, que todo lo discute -y eso fue en su tiempo indicativo de la grandeza del club- criticó con dureza a Plácido Rodríguez Guerrero, el último dirigente que llevó al Sporting a Europa con una economía de guerra y austeridad que prácticamente obligó al club a regalar a Monchu al Sevilla. Con pocos medios, aquel equipo mordía, desprendía fuego, personalidad y energía.

A lo largo de los años, jugadores de aquella época, primera mitad de los noventa, cuentan cómo ya con el club reconvertido en SAD y con Eloy Calvo Capellín de presidente, se comenzó a gestar la defunción deportiva del Sporting. En aquel tiempo, como dicen los Evangelios, no existía la figura del director deportivo, solo había algún secretario técnico con buen ojo que alertaba a dirigentes que habían llegado al cargo por su éxito profesional y no por la elección de los socios. En aquel Sporting algo se empezó a romper. Prescindieron de jugadores que son estratégicos en un vestuario por su experiencia, veteranía y rendimiento. Pero que atesoran algo aún más importante. Sirven como correa de distribución de los valores del club a los más jóvenes y a los nuevos fichajes. Líderes que forman nuevos líderes en competencia, respeto y ejemplaridad. La consecuencia de aquella anunciada renovación fue la promoción contra el Lleida y de ahí todo fue a peor. Porque estaba claro que lo peor estaba por llegar.

El Sporting fue lastrado por sus dirigentes, que destruyeron a golpe de incompetentes y suicidas decisiones la mentalidad de un equipo competitivo que vivía en un ambiente ganador y que era respetado y valorado en las más altas estancias del fútbol español.

El Sporting es hoy una lástima. Una suerte de memoria colectiva de la nada. Cuando dirigí Radio Marca Asturias de 2015 a 2018, no dejó de impactarme el bucle en el que vive el club anclado en la llamada época dorada. Observé cómo año tras año se conmemoran efemérides sorprendentes. Del año que casi se gana la liga. De los años que casi se gana la copa. Del año que casi eliminamos al Milan, sin darnos cuenta que todo eso no es más que el espejo de la absoluta miseria en la que llevamos instalados desde finales de los ochenta. La conmemoración de la nada de antaño da buena medida de la calamidad del presente.

Digo esto con el máximo respeto y admiración para las leyendas de aquella época que un día hicieron sentir orgullo a los aficionados rojiblancos y que consiguieron que la alineación del Sporting fuera conocida y recordada en todos los campos de España. Estuvieron cerca pero ni pudieron ni les dejaron hacer más.

El sportinguismo, que clamó a Fernández durante casi dos décadas para que vendiera el club, se encuentra ahora con Orlegi, un propietario desconcertante que está tocando teclas muy equivocadas y demostrando que se ha preocupado muy poco por saber cómo palpita Gijón.

El ascenso del Oviedo ha sido un golpe realidad: Pachuca les ha dado una implacable lección de gestión deportiva en México y en España y de esta veremos si son capaces de levantarse. Pensamos que ya no pueden subir otra vez los abonos, que ya no pueden volver a hacer una plantilla coleccionando cesiones y descartes. Lo cierto es que la reacción al ascenso del Oviedo ha sido renovar la cesión de Caicedo. Demoledor. El marketing se agota. Esto no va de ganar sirviendo. Va de ganar invirtiendo. Si no, siempre está la honrosa opción de salir vendiendo.

Este deshumanizado Sporting de Orlegi es capaz de lo más insólito: utilizar una fina ambigüedad en una nota oficial de prensa para anunciar la destitución de su director deportivo y observar cómo el mismo director deportivo continúa en su cargo pese a haber anunciado lo contrario. Delirante. Efectivamente, todo puede ir a peor.