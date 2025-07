Habla Corredera tras confirmarse su llegada al Sporting de Gijón: "Quiero tocar Primera División con este club"

El Sporting de Gijon anunció de forma oficial el fichaje de Álex Corredera, centrocampista de 29 años, que se compromete con la entidad hasta junio de 2028. La operación lleva varias semanas cerrada, a expensas de que se solventase la rescisión con el Khimki ruso. El vídeo muesta Corredera recorriendo Cangas de Onís, y, después, a los pies del Puente Romano, uno de lugares emblemáticos de Asturias . "El Sporting es un club enorme; es el momento de dar el paso. Tomé la decisión con el corazón".

Corredera se encuentra en Tenerife apurando los últimos días de vacaciones

Asturias: "Estoy deseando descubrir Asturias, me han dicho que se vive muy bien. Tengo ganas de descubrir esta tierra y disfrutar de un gran club como es el Sporting".

El Sporting: "Es un club importante, histórico, con una afición espectacular. Tiene una historia muy grande y ojalá que podamos remar todos juntos para llevarlo lo más arriba posible".

Experiencia en el Club Deportivo Tenerife: "En Tenerife me hice un hombre. Les deseo lo mejor siempre. Ahora que me he ido, siento el cariño cuando vuelvo. Siempre he intentado dar lo mejor de mí. He intentado trabajar a tope. Intento dejar la misma huella en el Sporting".

Objetivos: "Los objetivos no son otros que mirar hacia arriba y devolver a este club donde se merece".

Relación con Juan Otero: "Con Otero tengo un cariño muy especial. Hace muchos años que jugábamos juntos en el Depor. Él ha encontrado un sitio donde crecer. Como jugadores como yo, es una bendición tener jugadores como él. Se le pueden dar balones, te los pelea y saca goles de la nada. Espero congeniar bien con él. También jugué con Sanabria, aquí dejo muy buen recuerdo. Es uno de los mejores jugadores con los que jugué en la cantera del Barça".

Análisis de la temporada del Sporting: "Ha sido un año complicado. El año pasado se estuvo más cerca del objetivo. Vamos a intentar remar todos juntos para mirar hacia arriba. Hay que estar todos juntos en el campo, la gente sé que lo va a estar. Haremos que se sientan orgullosos del equipo que tienen.

Ambición: "Ojalá que podamos pelear por cosas bonitas, con ese objetivo vengo. Quiero tocar la Primera división con este escudo".

Deseo de venir: "Es un club enorme. El Molinón me ha apasionado. Conozco al entrenador. El club ha sido muy sincero conmigo, quieren que sea importante. Puedo aportar cosas que están buscando. Tomé la decisión con el corazón. Creo que es mi sitio. Club y jugador nos necesitamos. Las casualidades no existen y es el momento para dar el paso".