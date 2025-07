El Sporting de Gijón plantea un programa de becas para los jugadores del C: las claves del proyecto

Los responsables de la gestión de Mareo plantean sacar adelante un programa de becas para todos los jugadores que formen parte del Sporting C, el segundo filial del club. El proyecto, que ya tiene un borrador, está pendiente ahora de ser aprobado por México, aunque, en principio, pasará el filtro, y se podrá poner en marcha este mismo verano. Ayer, de hecho, los gestores de la cantera rojiblanca tya avanzaron esta iniciativa a todos los padres, madres y entornos de los futbolistas que forman parte de este club con vistas a la temporada 2025-2026. La mayoría de entornos de los jugadores se fueron más que satisfechos con el planteamiento.

En esa cita, los responsables de Mareo comunicaron su intención de constituir este proyecto con el objetivo de poner en valor a los futbolistas de este segundo filial. En principio, no se prevén grandes distinciones entre los jugadores que entren a formar parte de este programa de becas, sino que más bien se trata de un proyecto común con el objetivo de cuidar y preservar a los jugadores que formen parte del equipo, que a partir de este mismo verano liderará desde el banquillo Pablo Pantiga. Hasta ahora, el Sporting solo incluía en su programa de becas a un muy selecto grupo de canteranos, los que en la entidad entendían más prometedores.

En cierta manera, el club rojiblanco pretende con esta importante apuesta económica reforzar su proyecto en Mareo, y, además, profesionalizar al Sporting C, uno de los equipos sujetos a más debate y críticas desde su constitución. Aunque en un primer momento, este segundo filial estaba vinculado al área de Internacional, y, por lo tanto, su primer objetivo era generar ingresos y no valor susceptible de llegar al primer equipo, en Mareo llevan tiempo trabajando en dar al C un enfoque más cuidado y profesional, cercano al Sporting Atlético y, por ende, al fútbol profesional. Hasta este verano, los recursos que se dotaban para los jugadores del Sporting C eran muy limitados.

El club rojiblanco cubría los gastos, sobre todo en kilometraje, y poco mas, una situación que causaba malestar en los entornos de los jugadores, que entendían que el incentivo era por todo muy insuficiente. Muchos padres y representantes entienden que esa cuota estaba muy lejos del salario que reciben los jugadores del Sporting Atlético, y que el salto entre clubes es de apenas una categoría. Además, recalcan que el primer filial ha tirado estos años de jugadores del C, que siempre han estado a disposición del club, pero que no recibían compensación alguna.