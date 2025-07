Habla Jordy Caicedo sobre su regreso al Sporting: la llamada de Guerra, un año de "revancha" y "un plus extra para mejorar las cosas"

"Gracias a Dios el fútbol tiene estas cosas, estas revanchas". El Sporting oficializó este martes el regreso de Jordy Caicedo. El internacional ecuatoriano, uno de los jugadores señalados por la afición por su bajo rendimiento el pasado curso, llega nuevamente cedido desde Atlas. El jugador ha querido explicar sus sensaciones a través de unas palabras compartidas por el club con motivo de su retorno al conjunto gijonés.

Su regreso. "Pues sí, de vuelta, de vuelta a una gran institución, a una gran ciudad. Nada, pues, esta segunda etapa, pues, esperamos que las cosas puedan salir de la mejor manera, ya que la pasada, pues, para muchos no fue tan buena. Pero bueno, gracias a Dios el fútbol tiene estas cosas, estas revanchas, y vamos a tratar de aprovecharla al máximo".

La llamada de Guerra. "Bueno, la fecha exacta no te puedo decir, pero por ahí recibí una llamada del presidente, que, nada, que, bueno, que aún estaba la confianza en mí, que para hacer, que había una posibilidad de que vuelva y tal. Y nada, pues, se conversó un par de días, habló con la familia, y nada, pues, llegamos a un acuerdo y, pues, aquí estoy. No, yo desde el momento que terminó la temporada, pues, sabía que existía una posibilidad de salir debido a la temporada".

Sin dudas. "Pero bueno, una vez que me llamaron, pues, no tuve ninguna duda, pues, quería volver. Ya conozco la ciudad, mi esposa igual, mi hija ya está un poco adaptada. Así que, bueno, pues, ya sé cómo viene acá, cómo se maneja el Sporting, cómo está la ciudad. No tuve ninguna duda de volver. Como todo jugador, o como toda persona, mejor dicho, que pasa por algún momento de dificultad en su vida, pero bueno, nada que con salud y voluntad se pueda resolver. Así que, nada, pues, esperamos que este año, ya con todo más normalizado, ya sabiendo cómo viene todo, pues las cosas puedan ir de la mejor manera".

Lesión al inicio. "Que algo de eso, pues, me pudo afectar ya que era una lesión a la cual era la primera vez que me enfrentaba. Nunca me había roto los isquios o nunca me había pasado algo así en mi carrera. Fue la primera vez que me pasó acá, se me hizo súper raro, pero bueno. También tuve a todos los chicos ahí en el club, a todos los doctores, a todos los fisios que me apoyaron y me dieron siempre para una óptima recuperación. Ya no conseguí el ritmo de los chicos y, bueno, pues, ahora esperemos que este año no haya ninguna lesión".

Compromiso. "Aquí lo que tienen es alguien que viene a trabajar, que viene a sumar, que viene a dar lo mejor de sí, que viene a tratar de resarcir una situación en la cual a mí me gusta mucho menos que a ellos. Pero, nada, que apoyen, que apoyen al equipo, que apoyen a los jugadores, que, bueno, al final todos somos rojiblancos. Todo suma, ¿no? Ya el hecho de saber a qué te enfrentas, el hecho de saber cómo van las cosas por acá, de cómo funciona todo, yo creo que es algo que da un plus extra para mejorar en varios aspectos.

El proyecto. "La verdad que se está armando, aparte de la base que tenía el club, que decidió dejar a muy buenos jugadores, se está armando un gran equipo. Esperemos que con todos nosotros y con los chicos que llegan, pues, podamos llevar al Sporting al más alto nivel. Mi familia, mis seres más cercanos lo saben. Me motiva que no se vuelvan a repetir las cosas, pues eso no ayudó a que esté con mi país, a que esté representando también una camisa que me gusta vestir. Esperemos que esta temporada se puedan dar las cosas de la mejor manera, que sé que va a ser así.