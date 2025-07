Horas claves por Pablo Vázquez: así está la situación para el fichaje del central por el Sporting

No hay acuerdo. Al menos, todavía. El Sporting reanudó este martes las conversaciones con el Deportivo de La Coruña para el fichaje del central valenciano, prioridad para apuntalar la zaga. La operación, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA, se mantiene sin avances significativos en las pretensiones del club gallego, que solicita una compensación de 200.000 euros, pero sí movimientos. Pablo Vázquez ha trasladado su voluntad de ayudar a cerrar su incorporación a través de una rebaja salarial que pueda suponer el empuje final para cuadrar números. David Guerra, presidente ejecutivo, es quien ha liderado los últimos contactos, sin éxito. Las conversaciones siguen abiertas. Se viven horas claves.

El Sporting mantiene el deseo de que Pablo Vázquez sea uno de los jugadores importantes en el nuevo proyecto. El jugador quiere vestir de rojiblanco esta temporada, donde apunta a ser uno de los pilares sobre los que se apoye el crecimiento defensivo que pretende conseguir Asier Garitano. Son dos razones importantes para llevar a buen término la negociación pero, de momento, no son suficientes. Al Deportivo de La Coruña no le urge desprenderse de Pablo, por mucho que figure en la lista de descartes. La semana ya se inició con la negativa a la propuesta rojiblanca de abonar un traspaso de unos 100.000 euros. Lo enfrío todo, pero no hasta el punto de romper los contactos. El Sporting sigue en la pelea con la convicción de convertir al de Gandía en una de las caras nuevas del proyecto.

Las conversaciones han continuado durante las últimas horas en busca de alguna fórmula para liberar al futbolista del año de contrato que le resta en Riazor. Hasta el propio jugador se ha mostrado dispuesto a renunciar a una cantidad de dinero para facilitar el acuerdo, una vía que ha ganado peso para acabar de acercar posturas. David Guerra ha tomado la iniciativa de participar en un reflejo del firme interés del Sporting en poder avanzar en una situación enquistada desde hace semanas.

En el club existe cierta sensación en que el hecho de que se desvelara el interés por el futbolista tan pronto ha perjudicado en las conversaciones para su salida. En todo caso, los buenos números de Pablo Vázquez durante la última campaña ya invitaban a aventurarse que el Dépor iba a intentar amortizar de alguna manera su marcha más allá de que Ferando Soriano, director deportivo, tomó la decisión de prescindir de sus servicios. Hace semanas, Pablo Vázquez, que cumplirá en octubre 31 años, ya alcanzó un preacuerdo para convertirse en jugador rojiblanco por las próximas dos temporadas.