El turno en el Sporting para Duba, Gelabert, Corredera, Perrin, Otero... Y la última hora de Córdoba y Pablo Vázquez

Mareo vuelve a respirar fútbol. Después de unas semanas de parón, con el primer equipo y las categorías inferiores de vacaciones, el campo número uno y el gimnasio vuelve a contar con actividad. El Sporting ha iniciado este martes los test físicos en las instalaciones rojiblancas. Unas pruebas que vienen a complementar los exámenes médicos desarrollados en el Hospital Covadonga para evaluar el estado físico de la plantilla y adecuar el trabajo en estas primeras semanas de pretemporada. Una buena parte de la plantilla ha coincidido ya en el que será el escenario de la pretemporada, después de que el club aparcara este verano la posiblidad de desarrollar una gira fuera de Asturias. Las cuatro incorporaciones, Jonathan Dubasin, César Gelabert, Álex Corredera y Lucas Perrin ya sudan la camiseta en Mareo.

"Hola, estamos de vuelta", bromeaba un risueño Jonathan Dubasin en unas imágenes compartidas por el Sporting correspondiente a los test físicos que se están desarrollando en Mareo. En ellas se puede ver al "Pingüino", una de las inversiones de este verano después de hacer efectiva los algo más de 1,5 millones de cláusula para ficharlo en propiedad, junto a compañeros como Juan Otero. El colombiano tendrá pronto un compatriota en el vestuario. Será el también cafetero Juan Córdoba, al que no se le espera este martes en Gijón, pero sí, si no hay ningún giro de última hora, en los próximos días. El extremo llegará cedido desde el Dínamo de Zagreb croata. Bloqueada, pero con conversaciones abiertas, está la situación con Pablo Vázquez. El Sporting ha mantenido, en las últimas horas, nuevos contactos con el Deportivo para intentar avanzar, en uno u otro sentido, por del central valenciano, por el que el club coruñés solicita una compensación de 200.000. Un precio que los gijoneses no están dispuestos a abonar. La entrada de otros clubes interesados en el jugador tampoco ha ayudado a los intereses rojiblancos.

Jesus Bernal / Rsg

Yáñez, llamado a ser uno de los capitanes esta temporada, también ha sido otro de los futbolistas que se ha dejado ver durante las pruebas físicas en las instalaciones rojiblancas. También Eric Curbelo, quien tras recuperarse de una lesión de rodilla pretende volver a recuperar los minutos y el protagonismo que llevaron a su incorporación la pasada campaña. Fue uno de los encargados de dar la bienvenida a Lucas Perrin, con quien competirá por un puesto en el centro de la defensa.

Corredera y Perrin, junto a Castroagudín. / Rsg

Entre el ambiente positivo que se puede palpar en las imágenes del primer día de trabajo en Mareo, César Gelabert, otra de las apuestas importantes de Orlegi para la nueva temporada del Sporting. El palentino también está ya en Gijón para ponerse a las órdenes de Asier Garitano, el entrenado que supo recuperar su mejor versión en Gijón. Diego Sánchez, Pablo García o Dani Queipo, protagonistas de los primeros exámenes médicos en el Covagonda, también se ejercitaron en las instalaciones rojiblancas .

A Álex Corredera, una de las caras nuevas del verano, se le vio compartir ejercicios con Lucas Perrin a las órdenes de Carlos Castroagudín, analista de rendimiento del primer equipo rojiblanco. Entre los citados en Mareo, varios jugadores del filial que iniciarán la pretemporada con el primer equipo. Entre ellos, Enol Prendes, Iker Martínez o Aarón Quintana.

El que sigue trabajando a tope en Mareo es Jesús Bernal. El centrocampista aragonés, intervenido el pasado mes de enero de la rodilla, ha invertido su vacaciones en continuar con su recuperación en las instalaciones rojiblancas. También ha sido uno de los nombres propios en esta vuelta paulatina al trabajo de la plantilla del conjunto gijonés. Lo ha hecho en un contexto diferente, tras semanas de ejercicio en solitario o en compañía de Lorenzo del Pozo. Su alta definitiva no se espera, al menos, hasta el mes de septiembre. El primer entrenamiento del equipo está programado para este viernes. Ahí ya tomará las riedas Asier Garitano para empezar a definir el nuevo Sporting.