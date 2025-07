Pasamos el termómetro a la afición del Sporting en su regreso al trabajo: alguna duda con los fichajes, pero con motivos para ilusionarse

La ilusión era palpable en cada rincón de Mareo. Como un primer día de colegio, jugadores y aficionados compartieron nervios, esperanza e incertidumbre en el estreno del Sporting de Gijón 2025/26. El entrenamiento, a puerta abierta para la afición, reunió a cientos de sportinguistas en el campo 1 del complejo rojiblanco, dispuestos a tomar el pulso al nuevo curso desde el primer minuto.

Los fichajes ilusionan, pero no despejan todas las dudas

Entre los asistentes, la mayoría coincidía en que los refuerzos generan optimismo, aunque hay posiciones que siguen preocupando. Benceslao Lobato resumía el sentir general: "Lo de Caicedo, sin comentarios... pero vamos a darle el beneficio de la duda". El aficionado ve lógico el fichaje de jugadores como Dubasin y Gelabert: “Después de la temporada pasada, era lo mínimo”. Eso sí, pide un refuerzo concreto: “Necesitamos un buen centrocampista, alguien que organice, que mande en el vestuario y en el campo. Alguien de la casa que se haga responsable”.

Mareo. Inicio de los entrenamientos del Sporting. A ves si nos dejan hacer las clásicas fotos de plantilla, los nuevos, los canteranos, el cuerpo técnico / Marcos León

También Daniel Rodríguez y Marcelino Lázaro salieron satisfechos del primer contacto con la plantilla. Puntúan con un 8 y un 7 los movimientos del club en cuanto a fichajes se refiere y confiesan que tanto Dubasin como Gelabert les sorprendieron: “No contábamos con ellos, la verdad”. Sin embargo, echan en falta un delantero centro. "A Caicedo no lo veo yo muy claro… no me convence", decía Daniel, aunque añade con esperanza: “Ojalá nos sorprenda y nos calle la boca”.

Para Xune Martín y Asur Espina, la esperanza está algo más consolidada. “Tengo más confianza esta temporada”, aseguraba Xune. Aplauden la incorporación de nombres como Dubasin y Gelabert, pero creen que la plantilla aún necesita más: “La temporada pasada fue mala. Necesitamos delanteros que marquen goles”.

Ganas de volver a pelear por todo

La ilusión no entiende de carnets. Clara Alcañiz, aunque aún no es socia, no se pierde el inicio del curso: “Creo que este año vamos a estar más motivados. No veo que vayan a bajar la cabeza”.

También había quienes no se andaban con rodeos en sus pronósticos. Para Darío Suárez, el mejor jugador esta temporada será Guille Rosas. “Este año sí que subiremos”, dijo convencido, antes de rematar: “Y el que viene ganaremos al Oviedo en Primera”.

Por su parte, Marcos Chimeno valoraba positivamente los movimientos del club: “Con los fichajes, bastante bien, aunque creo que aún nos falta un 9”. Tiene claro que no habría renovado a Caicedo, pero acepta la decisión del club: “Es cosa de la directiva y hay que respetarlo”. Y lanza una advertencia: “Hay que ilusionarse, sí, pero con cabeza… que luego pasa lo de la temporada pasada”.

Peticiones al club: más cantera y un lateral izquierdo

Para algunos, el futuro pasa también por mirar dentro. Olivia Pérez defendía que “hay que darle más oportunidades al filial, como a Amadou”. Y apuntaba otras carencias: “Necesitamos un lateral izquierdo para reforzar esa banda, y también un mediocentro”.

En general, la afición coincide en que Dubasin y Gelabert han sido dos aciertos. Ahora, muchos confían en que la renovación de Caicedo, tan discutida, acabe entrando también en esa misma categoría.