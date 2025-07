Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas: "Una subida en los abonos no tendría ninguna justificación"

Jorge Guerrero (Gijón, 1972), presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas y de Aficiones Unidas, conversa con LA NUEVA ESPAÑA tras estar presente en la quinta edición de la Concentración de Peñas, en Posada de Llanera, donde se reunieron alrededor de 500 sportinguistas de mas de 35 peñas.

¿Qué balance hace de esta edición?

Fue una jornada festiva con un ambiente de muchas peñas y de mucho sportinguismo. Quedamos encantados con Llanera por la forma en que nos alojaron y el trato tan exquisito que tuvo el ayuntamiento.

¿Hasta qué punto es importante la comunión entre todos los estamentos del club después de una temporada tan difícil?

Sin que todos los estamentos del club y todos los estamentos de la ciudad estén todos unidos, será imposible que este Sporting se alce a la Primera División.

¿Cuánto cree que influyó en el rendimiento deportivo?

¿Habla del rendimiento de los jugadores?

Sí, influenciado por cierta desconexión con la grada.

No es que hubiera desconexión. La desconexión está desde que llegó Orlegi. Poco a poco se va yendo, se están dando unos muy buenos pasos en ese sentido para que todo engrane otra vez. Yo estoy más que convencido, además hablando con todo el mundo, de que Orlegi ha tenido un periodo de adaptación, que hemos pagado todos ese peaje, y ahora hay un cambio que se ve y se siente.

¿Un periodo de adaptación que supuso una involución para después asentarse y ahora dar los pasos hacía un mejor Sporting?

Sí; además, es que es muy palpable. En esta concentración de peñas ha estado el presidente, ha estado Joaquín, el área social, la Fundación… Yo creo que el Sporting lo ha entendido y ha tenido que pegarse un golpe para realmente entender lo que es Asturias, el sportinguismo. Creo que vamos a estar en una muy buena línea esta temporada.

¿Cómo ha influido el hermetismo instaurado en Mareo?

Mareo es un búnker. No creo que el Grupo Orlegi haya entendido su filosofía. Había gente que subía ahí arriba y estar era su forma de vida

¿Qué soluciones buscaría usted si estuviera en su mano?

Yo personalmente, cuando hablo, lo hago en nombre de toda la asamblea general de las peñas. Tiraría lo que no funciona. Que entre aire, luz y transparencia.

¿El club escucha las sugerencias de la Federación de Peñas?

No lo sé. Es como cuando vas a rezar al Muro de las Lamentaciones. Tú hablas allí, y si te escucha Dios bien; y si no, pues bienvenido Orlegi.

¿Entendería una subida de los abonos para esta temporada?

No, no habría ninguna justificación. Tenía que haber algún formato gratuito. 50 años como abonado, gratis, como el Oviedo. Hay que tener detalles con la gente mayor, con gente que ha pasado por situaciones dificilísimas y que todos los años vuelven a apostar y vuelven a creer. Es como tener un golpe de fe. En ese sentido, nosotros lo que tememos es que nos subirán los abonos y al final protestaremos, pero ellos lo sacarán adelante.

Realmente es el club el que tiene la sartén por el mango.

Es el sentimiento el que tiene la sartén por el mango. Al final tú te debes a un equipo y tienes ese problema ahí, que no eres capaz de no renovar. El sentimiento es lo que te va a hacer siempre tirar por el equipo y por eso siempre decimos que pasarán jugadores, directivos, pero siempre se quedará lo que es el Sporting.

¿Cómo está viendo hasta ahora el mercado de fichajes?

No lo estoy viendo mal, la verdad. De momento, con lo que se va fichando... Sí que te puedo decir que Caicedo de profesión no es futbolista. Entendemos entre todos que tendrá que demostrar muchísimo, porque al final nosotros lo que necesitamos es gol. Y al final esto se trata de sumar puntos. Tú puedes contratar muchos centrales muy buenos, pero si no tienes gol arriba vas mal. Sin gol volveremos a estar en una situación complicada.

¿Van acorde al supuesto objetivo deportivo del Sporting para esta temporada?

Van acorde al dinero que tienen para gastar. Si tienes mucho dinero, cogerás algo bueno. Sí que es cierto que las negociaciones dependerán de la experiencia y de la calidad de la gente que tenemos ahora mismo en Mareo para fichar. Estoy convencido de que van a ser buenas y hay que intentar tener esperanza de que lo que se fiche te haga llegar al objetivo.

¿El ascenso del Oviedo ha influido al club?

Eso habría que preguntárselo a ellos. Creo que todavía no son conscientes de cuál es la rivalidad. Pueden palparla, pero no son conscientes y no creo que tengan ningún estudio hecho de qué supone ahora mismo que el Oviedo esté en Primera y nosotros en Segunda. En Asturias seguimos siendo la mayor y mejor afición. Siempre prevalece el rojiblanco, ya sea en el aeropuerto o en otros lugares.

Llega una temporada con muchos desplazamientos.

Como todos, pero dependerá de los horarios y del volumen de entradas de la grada visitante. Ha habido recortes por el tema de seguridad y no ha beneficiado nada a todas las aficiones que quieren viajar a acompañar a su equipo.