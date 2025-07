Muere Armando Medina, leyenda del Sporting

Armando Medina, leyenda del Sporting de Gijón, ha fallecido este lunes. Tenía 92 años. Tras Prendes, Medina, el gijonés que más veces vistió la camiseta rojiblanca -un total de 355 encuentros-, en las quince campañas que estuvo en el club, el único en el que jugó (1951-1966). La muerte de Medina ha causado una enorme conmoción en el seno del club rojiblanco, que pierde a una leyenda y a un tipo muy querido y cercano, siempre cariñoso. Y también en el entorno, que llora la pérdida de un mito. "Se nos va otro trozo de historia", lamentaban en la Asociación Anselmo López.

"Llevo con orgullo haber jugado 355 partidos en el Sporting en tiempos en los que había menos jornadas y no se hacían cambios. Ahora si sales diez minutos también computa”, admitió el ex jugador rojiblanco en una entrevista concedido a LA NUEVA ESPAÑA. "Dicen que era centrocampista, pero jugué en muchas posiciones, sobre todo de defensa derecho”, reconocía el exjugador, que marcó 20 goles en su etapa en Mareo. Al Sporting le dedicó toda su carrera. Fue un hombre de club. Su carácter y personalidad fueron valores importantes en su carrera, con una gran entrada en el vestuario, donde era uno de los futbolistas más respetados. Medina siempre recordó una anécdota: cuando convenció a Cholo Dindurra de seguir en el Sporting pese a que este quería colgar las botas. Una historia que nunca ha olvidado. "Era el mejor jugador que vi nunca. Quiso dejar el fútbol y le convencí", recordaba Medina. "No sabemos cuántos más tienen que quedarse sin ver su pequeño homenaje en el paseo de la fama para que de un vez se haga realidad por parte de los políticos", lamentan en la asociación de Anselmo López tras un fallecimiento muy doloroso para la afición.

Medina, muy conocido en Gijón, criado en el barrio de La Calzada, hizo vida en la ciudad. Tras colgar las botas, regentó una perfumería y, después, una mueblería, todas con su apellido. "Ser de Gijón y del Sporting es un orgullo doble", decía Medina, un gijonés que hizo historia en el club rojiblanco.