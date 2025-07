Las consecuencias para el Sporting de la venta del Atlas: un negocio al margen de Mareo

La noticia de que el Atlas mexicano está en venta, difundida el pasado martes a través de un comunicado por el Grupo Orlegi, en el cual reconoce de forma abierta la operación, así como anuncia de que se pone en manos de una consultora –Moelis & Company, ADS y Weil, Gotshal & Manges LLP– para avanzar con el proceso, plantea interrogantes en el entorno del Sporting.

La información llega justo cuando se respiraba un clima de más tranquilidad en Mareo y después de unos meses bastante delicados para el proyecto de la organización mexicana en el Sporting, golpeado por los malos resultados deportivos, además de aspectos ajenos al balón, como la situación del dueño del grupo, Alejandro Irarragorri, sobre quien pesa una orden de búsqueda y captura por parte de la justicia mexicana. Las preguntas que se hacen estos días en Gijón se dirigen a los motivos que llevan al grupo a desprenderse de un importante activo como es el Atlas. Pero también a aspectos directamente relacionados con la gestión de la organización en el Sporting. Por el momento, todo son interrogantes. Las únicas certezas son dos: Orlegi no vende el Sporting y la venta del Atlas es parte de un acuerdo entre los clubes y la Liga MX para restringir el modelo multipropiedad.

Motivos de la venta

Que el Grupo Orlegi decida deshacerse del Atlas, un club que es importante en México y que, aunque no vive su mejor momento pero que se hizo en 2022 con el bicampeonato tras setenta años de sequía, responde exclusivamente a un acuerdo con la Liga MX, que en 2026 pretende finiquitar el modelo de multipropiedad con el objetivo de aumentar la competitividad en la selección que lidera ahora Javier Aguirre. Orlegi da el paso por necesidades del guion, no por una cuestión económica. Antes, el Grupo Caliente ya vendió el Querétaro a Innovatio Capital. Este ha sido el primero de los varios cambios de manos que se esperan en la Liga MX, ante la decisión de Mikel Arriola, el presidente de la Federación Mexicana, de acabar con el modelo de multipropiedad. La venta del Atlas tampoco tiene relación alguna con la pugna que mantiene desde hace meses abierta el otro club del grupo en México, Santos Laguna, con Hacienda. Ni se debe una necesidad de recaudar dinero por parte de la organización. Para el proyecto de Orlegi, el Atlas era un club importante, y, de hecho, hizo una importante inversión con la creación de la Academia AGA.

No había interés en vender el club, hasta que ha sido inevitable. En cualquier caso, el proceso de venta se encuentra en una fase embrionaria, con el inicio de estudios para conocer al detalle cuál es la situación de la entidad antes de fijarle un precio en el mercado. Por el momento, no hay negociaciones abiertas con otras empresas potencialmente interesadas en la compra del club de Guadalajara. El proceso de venta puede dilatarse unos meses o, incluso, un año. Orlegi ha decidido comunicar públicamente la situación con el afán de evitar el ruido y los rumores.

El proyecto en el sporting

La venta del Atlas no tiene relación directa con el estado del proyecto de Orlegi en el Sporting, ni con la apuesta que hace o hará en Gijón. Es decir, el grupo no tiene previsión de vender el Sporting ni tampoco el Santos Laguna, el otro club que el grupo controla en México. En los últimos meses varias han sido las informaciones que han apuntado la posibilidad de que Orlegi vendiera al Sporting, idea que públicamente han negado en Mareo. La venta del Atlas, todavía por hacer, no modifica su proyecto en el club, pese al desgaste reciente de los resultados y al clima de presión por el ascenso del eterno rival, el Oviedo. Orlegi ha recalcado que su proyecto en Gijón es a medio y largo plazo. Dicen que este verano la inversión es un ejemplo de su apuesta, con un gasto de 3,6 millones de euros en los fichajes de Dubasin y Gelabert.

¿Llegará dinero A Gijón?

Hay más interrogantes relacionados la venta del Atlas. Uno es si parte del dinero que ingrese Orlegi irá destinado a reforzar la apuesta por el Sporting y el Santos Laguna. Por el momento, la organización no se ha planteado qué hacer con esa cuantía millonaria de dinero, porque todavía ese punto está lejano: ni siquiera tienen ofertas. No hay una respuesta todavía para esa cuestión.

Queda mucho para conocer si ese dinero puede inyectarse en el Sporting e impactar positivamente la economía del club y, por tanto, aumentar la inversión en mejorar la plantilla, como anhela siempre la afición. O si se invertirá en otras operaciones. O si no se invertirá. Otra duda razonable es si afectará a la manera de trabajar, algo que se debatirá estos meses en Orlegi. Hasta ahora, el modelo de multipropiedad ha condicionado la vida del Sporting, con varios ejemplos. Uno reciente y controvertido: la cesión de Caicedo desde el Atlas.