El "reset" de Curbelo: "Soy consciente que..."

Eric Curbelo fue el protagonista en Mareo este jueves. El central, de 31 años, quiere recuperar su mejor versión la próxima temporada y hacer reeset desde este mismo verano. "Soy consciente de que fue un año malo", asume el zaguero.

Sus declaraciones

¿Cómo se encuentra?"De momento estoy muy bien. Me he pasado entrenando todo el verano. Soy consciente de que el año pasado en lo personal fue un año muy malo para mí, porque nunca había tenido lesiones y el año pasado tuve muchas. Este verano me ha tocado apretar para llegar bien".

¿Miedo a recaídas? "Cuando llevas el cuerpo al máximo siempre tienes la incertidumbre de qué te puedes lesionar. Es normal que te puedes lesionar, pero si haces un buen trabajo de fondo se pueden minimizar las posibles lesiones".

Entrenamientos de pretemporada: "Están siendo duros (risas), muchas sesiones dobles, entrenamiento, y mucho físico, pero es lo que toca. Toca coger fondo de armario".

¿Qué le pide el entrenador? "Me adapto bien a lo que pide el entrenador, pero es verdad que en esta semana casi no hemos hecho balón, ha sido mucho físico. Ya habrá tiempo para trabajar la salida de balón".

Fichajes de Perrin y Pablo Vázquez: "Estoy muy contento de que hayan venido. Los veo muy grandes, soy el central más bajo de los centrales. Ganamos en altura, poderío aéreo y creo que nos van a aportar mucho".

Objetivo personal "Mi objetivo personal es estar disponible el 100% de los partidos -el año pasado no pude- y en lo colectivo estar con opciones hasta el final de poder conseguir cosas bonitas. El Sporting es un club muy grande y necesita estar arriba y que la afición ve que podemos estar ahí y que damos todo".

Solidez defensiva "Está claro que si quieres estar arriba tienes que ser muy sólido defensivamente. También meter las que tienes arriba. La clave es ser un equipo compacto y compensado para conseguir cosas bonitas".

Liderazgo en el veatuario: "De cara al público puede que no me llame ser extremadamente expresivo, pero siempre he sido un jugador de dar consejos. Cuando a algún compañero le salen mal las cosas siempre soy de los me acerco a dar algún consejo, intentando ver el lado bueno de las cosas o buscando soluciones para que todos nos vaya mejor".

Público en Mareo: "Venir a cada entrenamiento y ver a 200 o 300 personas... para nosotros es una motivación más. Además ahora con tanto físico que flaquean las fuerzas siempre te dan el ánimo para esas últimas carreras".

Regreso a Las Palmas: "Contento de volver a casa, pero bueno primero tenemos otros partidos y ya llegará el momento de jugar contra Las Palmas. Me gustaría que estuviese en Primera División".