Habla Justin Smith, el nuevo fichaje del Sporting: "Estoy muy feliz e ilusionado"

Ya es oficial. Justin Smith es nuevo jugador del Sporting de Gijón. El mediocentro francés, de 22 años, llega cedido del Espanyol y firma hasta el 30 de junio del 2026. Smith refuerza de esta manera el centro del campo rojiblanco. "Estoy muy feliz, ilusionado y muy orgulloso de poder estar aquí esta temporada", admitió Smith tras confirmarse su incorporación al Sporting.

El centrocampista destacó en sus primeras declaraciones la relevancia del Sporting, el entorno de Mareo, y el proyecto, aspectos claves en su decisión de aceptar salir cedido al equipo gijonés. "Creo que el proyecto del club y del equipo me va a la perfección, las instalaciones, el club, su gente, la afición... Todo lo que me han dicho del club y de lo que tiene alrededor me han dado ganas de venir aquí", afirmó Smith.

Un día frenético a su llegada a Asturias

El despertador de Justin Smith, nuevo fichaje del Sporting, sonó el viernes muy temprano. El mismo jueves de noche el club catalán había comunicado al Sporting y al propio jugador que tenía ya luz verde para viajar a Asturias. A eso de las tres de la mañana, se despertó de su cama en la habitación del hotel –Torremirona Relais Hotel Golf & Spa– en Navata, pequeña localidad de Girona. Recogió luego sus pertenencias y abandonó la concentración del Espanyol para emprender una nueva aventura.

Se fue enseguida al aeropuerto de El Prat, en Barcelona, donde muy pronto tenía que subirse al avión que le dejó en Asturias antes de las 8 de la mañana. Allí le esperaba Mario Cotelo, el delegado, para trasladarle a Gijón, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. Por delante, una jornada frenética que se completó a última hora de la tarde con la confirmación oficial de su llegada al club rojiblancoa. Un último documento dilató unas horas el comunicado, e impidió que este poderoso centrocampista nacido en París hace 22 años pero de ascendencia canadiense, pudiese formar parte de la segunda de las dos sesiones que organizó para ayer Garitano. Por si la desconfianza irrumpió durante horas, no se repitió otro caso como el de Juan Córdoba o, antes, en Mondariz, Sergio Bermejo. Smith superó las tres horas de pruebas médicas que le realizaron con detalle en la Clínica Covadonga durante toda la mañana.

Y, después, por si fuese necesario, hizo algún «test» más en las instalaciones de Mareo. Controles, en cualquier caso, complementarios y previstos, habituales antes del comienzo a los entrenamientos. Todo en orden, trasmitieron desde el Sporting. Pero ese último documento –el Espanyol se encuentra inmerso en un cambio de propiedad – causó cierta incertdumbre. Ayer, mientras, Smith se fue al hotel exhausto. Se juntó todo: el madrugón, la paliza que siempre es un viaje, los controles médicos, y, luego ya para rematar, la incertidumbre, a la espera de ese pequeñísimo fleco, que se resolvió sin mayor problema que la lata de la tardanza.

Al menos tuvo tiempo a preparar todo con el equipo de comunicación. El vídeo tenía su historia: se grabó en el en el restaurante ‘Native, en Lastres. Smith conoció a los propietarios del local: Constance Barreré Dangleterre y Damien Teixidor, de nacionalidad francesa, como él. Luego dio una vuelta por uno de los pueblos con más encanto del Principado.

Y, antes de subir a Mareo por la tarde, donde conoció a su nuevos compañeros y al entrenador, además de los primeros directivos, a coger un poco de aire y descasar un rato en el hotel. Mientras sus compañeros completaban la segunda –y última– sesión de trabajo, Smith esperaba y esperaba. Hoy, en principio, todo está listo. Y el mediocentro será ya nuevo jugador del Sporting. Llega cedido, por una temporada. Hoy (9: 30 horas) podrá ya realizar su primera sesión con el grupo. El entrenamiento es a puerta cerrada.

Un «box to box». Garitano incorpora a su centro del campo a un titán en lo físico, de 1.89 metros, capaz de «cubrir muchos metros» –como apuntan desde Barcelona–, que se hizo jugador en el caladero francés del PSG antes de llegar al OGC Niza. Fran Garagarza lo incorporó para el filial del Espanyol el pasado verano. Smith fue enseguida una pieza importante en el filial de Víctor Gea. E, incluso, tuvo protagonismo arriba. La plaga de lesiones empujaron a Manolo González a mirar en el segundo equipo. Smith dsputó 5 encuentros en Primera División. Entre ellos, media hora en la fase final del derbi de Barcelona, en ell Lluís Companys. Con él, jugó incluso de mediapunta, cerca de área. Aunque en su paso por el filial –en Segunda RFEF–, compitió más como pivote o interior.