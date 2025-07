Pablo Vázquez y Álex Corredera ya posan como nuevos jugadores del Sporting: "Queríamos venir a un proyecto sólido"

Esta mañana han sido presentados en Mareo Álex Corredera y Pablo Vázquez como nuevos jugadores del Sporting de Gijón. El primero llega al club como un mediocentro polivalente, con experiencia en la categoría y después de una enriquecedora etapa en el Khimki ruso, donde los problemas económicos del club permitieron su salida. En el caso del central, un fijo en la defensa del Deportivo el año pasado, la apuesta que hizo el Sporting por él este verano, unido a la falta de confianza que sintió en la dirección deportivista le han llevado a aterrizar en Gijón, donde apunta a ser uno de los baluartes defensivos. Corredera habló en la presentación sobre lo que supone esta nueva etapa a sus 29 años.

El fichaje. Es una oportunidad muy buena para mí, quiero agradar el trato y desde que empezamos a hablar siempre tuvimos claro que esta era nuestro sitio. Queríamos venir a un proyecto sólido, con capacidad y ganas de redimirse. En lo que estoy enfocado ahora que es aportar todo mi fútbol para poder aspirar a cosas mayores y creo que es el sitio indicado.

Polivalencia. En Segunda División donde más he jugado ha sido cerca del pivote. Me siento cómodo ahí. Es cierto que con anterioridad he jugado más arriba, pero creo que la temporada es larga y el equipo tiene que tener diferentes alternativas. Mi rol ideal sería ayudar en la base de la jugada y ser un jugador capaz de tener ida y vuelta. Esa posición que puede estar cerca del pivote para defender o para ayudarle a la construcción del juego y dar ese paso hacia adelante para poder apoyar a la figura del mediapunta en una creación un poco más avanzada.

Garitano. Obviamente, conocer al entrenador y que quiera que estés, es importante. También el club desde el primer momento mostró que tenía muchas ganas de que viniera, que encajaba, que era la pieza que ellos buscaban en el centro del campo para ese rol que tenían en mente. La figura del míster es importante porque lo conozco bien y porque me conoce bien. Eso no es garantía de nada, pero sí de que sabe lo bueno y lo malo que tengo.

El estilo del equipo. La temporada pasada ha demostrado lo que puede aportar al equipo. Es una persona muy serena, que transmite tranquilidad al equipo y que va a dotarlo de una seguridad, de un orden defensivo y táctico muy bueno. A nivel ofensivo, con los buenos jugadores que hay en la plantilla, deja bastante libertad para crear, sobre todo en campo rival, y ser un equipo que domine. Creo que siendo el Sporting tenemos que jugar igual en casa que fuera, ir a los partidos a ganarlos, a ser protagonistas y todo eso sabiendo que esta categoría es muy complicada.

Experiencia en el extranjero. A nivel futbolístico ha sido una aventura bastante enriquecedora. Lejos de lo que pueda parecer, la Liga Rusa está un poco fuera del foco por el tema de que no juegan competiciones europeas, pero es una liga con buen nivel. Es un fútbol muy distinto, más rápido, menos táctico y más agresivo, muchos duelos. Todo eso me costó bastante al principio, sobre todo el tema de los duelos y del ida y vuelta. Al final lo acabé solventando bien y haciéndome un hueco importante. Estoy feliz porque teníamos ganas también de regresar y de disfrutar del fútbol en un sitio como este, que hay pocos en el mundo donde puedo disfrutar así.

Regreso a España. Tengo la sensación de que me quedó trabajo por hacer en Segunda. Hace unos años muy cerca de conseguir el objetivo en Tenerife. Lo tuvimos en la mano y se nos escapó. Me fui porque salió la oportunidad y regreso con la intención de terminar el trabajo que había empezado y quitarme la espinita esa que me queda, que es el de jugar en Primera División.

Objetivo. Puedo aportar muchas cosas para conseguir el objetivo, que no me cabe duda que es el mismo que tiene el club. Así me lo han transmitido desde el primer momento y así lo están demostrando en el mercado, haciendo esfuerzos por grandes jugadores. Ahora nos falta a nosotros, que somos los que salimos ahí, ponerlo todo en cada entrenamiento y en los partidos para que la afición esté orgullosa de lo que transmitimos. No me cabe duda de que así va a ser, porque veo un grupo enfocado en que puede ser un año grande.

Pablo Vázquez: "Lo más importante en defensa es tener una sintonía personal"

Salida del Deportivo. No he podido hablar durante este último mes porque he tenido que ir con mucho cuidado de no meter la pata. Tampoco me esperaba todo lo que ha pasado este mes de junio, sobre todo, por cómo fue la temporada pasada. Al acabar la temporada, tuve una reunión individual y recibí una valoración en la que no coincidíamos prácticamente en nada. Ahí me entraron dudas. Yo trasladé la siguiente pregunta. "¿Me estáis abriendo la puerta?", y me contestaron. "Por nosotros, sin problema". Ante eso, yo exploré cuáles podían ser mis posibilidades y apareció el Sporting. Cuando se presentó el Sporting sentí que tenía que venir. Desde el día uno ya se lo dije a David (Guerra) que iba a ir para allá y al final se pudo.

Gestión mental. Es difícil. En el Deportivo me sentía en un buen momento. Cuando te pilla todo a contrapié, no estás preparado. A medida que pasaban los días ya me iba mentalizando. Tampoco tenía claro si iba a poder llegar, sabiendo después lo que había recibido por parte del Deportivo. Paula, que es mi novia, tiene un mérito terrible de aguantarme ese mes porque estás todo el día pensando en el fútbol, nunca desconectas. Al final, por suerte, se hizo todo bastante rápido y me incorporé con todos al primer día de la pretemporada.

Defensa más arropada. Me transmitieron esa necesidad de reforzar el área, los centros laterales, el juego aéreo, esa presencia en balón parado… aquí había una asignatura pendiente, una de las cosas que había que reforzar y creo que el club ha sido muy determinante y muy claro. Creo que puedo aportar mucho en ese aspecto y vengo mentalizado de ello, de dar un salto de calidad al equipo en una de las cosas que mejor se me dan.

Sintonía en defensa. Dentro del campo me considero un buen comunicador, me gusta dar mucha información a mis compañeros. Con la pretemporada tendremos que ir acoplándonos, tampoco sabemos el míster, lo que demandan, los movimientos, pero lo más importante es que la línea defensiva entremos en una sintonía personal, de apoyo al compañero. Luego los movimientos tácticos va a ser el entrenador el que nos pida. Vamos a intentar buscar en la pretemporada esa sintonía personal, que va a ser lo que decante a los partidos.

Carácter. Creo que Álex y yo somos personas comunicadoras, con carácter, con pasión por esto. Hay que aportar al equipo lo que podamos aportar en ese sentido, porque también hay gente que sabe su peso, que tiene su trayectoria aquí, que tiene su cariño de la gente. Debemos aportar lo nuestro, en nuestro huequecito y sumarlo al bien del equipo. Venimos con la máxima humildad, con el máximo respeto a la plantilla y a sumar, luego los partidos y la trayectoria nos irá diciendo un poco hasta dónde podemos llegar.

Ambición. Nuestro objetivo principal es montar una familia, un equipo de verdad. Luego, ponernos a punto, ser competitivos y entender la idea del míster. Está claro que el Sporting demanda por su historia y su afición, estar arriba, peleando por cosas y no vamos a escondernos ahora. Hay que ser muy ambiciosos y saber dónde estamos. Álex y yo venimos con esa responsabilidad.