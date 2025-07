La historia de pretemporada se repite: el Sporting resuelve ante el Marino (3-1) con doblete de Caicedo

La primera prueba del Sporting pasaba un año más por Miramar. El campo del Marino de Luanco lució un lleno espectacular para ver a un equipo rojiblanco -además de al conjunto local- que saltó desde inicio con un 4-2-3-1 en el que Garitano apostó de nuevo por una formación conocida. Partieron en el once titulares de la pasada campaña como Dubasin, Yáñez o Gelabert. Pero también se estrenaron de inicio Pablo Vázquez y Corredera, al que le acompañó en el centro del campo el canterano Manu Rodríguez.

Marino 1 3 Sporting 1-0 (m. 7), Basurto; 1-1 (m. 19), Caicedo; 1-2 (m. 21), Gaspar; 1-3 (m. 26), Caicedo. Alineación Marino Nel (m. 45, Dennis); Somolinos (m. 45, Borja), Pedro Orfila (m. 45, Guaya), Berto González (m. 45, Dailos), Talarn (m. 45, Lucas); Cartoy (m. 45, Chuz Ruiz), Pelayo Pérez (m. 45, Lora), Diego Diaz (m. 45, Iñigo), Basurto (m. 45, Julio; min. 85, César); Javi Pumarino (m. 45, Óscar Fernández), Tito (min. 57, Marti). CAMBIOS Alineación Sporting Yáñez (m. 45, Joel); Pablo Vázquez (m. 45, Kembo), Curbelo (m. 45, Perrin), Diego Sánchez (m. 45, Pablo García), Kevin Vázquez (m. 45, Rosas); Corredera (m. 45, Justin Smith), Manu Rodríguez (m. 45, Aarón), Gelabert (m. 45, Oyón); Gaspar (m. 45, Enol), Dubasin (m. 45, Otero), Caicedo (m. 45, Amadou). CAMBIOS Miramar ante 3.000 espectadores

No tardó el Sporting en asomarse por el área del Marino, con una falta lateral de Corredera que no encontró rematador. Sin embargo, los primeros minutos fueron para un Marino valiente, que salió a presionar alto y salir jugando en largo para un Tito que tuvo la primera para los de Gozón. Un susto inicial que se materializó pocos minutos después con el gol de Basurto. El centrocampista se coló entre los centrales rojiblancos tras un gran pase filtrado de Diego Díaz, definiendo con calidad entre las piernas de Yañez. El gol despertó a un Sporting que jugó al ritmo de Corredera. Como mencionó el día de su presentación, el catalán se convirtió en el hilo conductor entre la defensa y la punta, bajando a recibir y llegando hasta la frontal del área. También originó el gol del empate botando un córner que remató a placer Caicedo.

La reacción del Sporting tras el gol del Marino

Los de Garitano siguieron sumando jugadas y en dos minutos se pusieron por delante en el marcador gracias a un remate cruzado de Gaspar desde la banda derecha. Sería Caicedo de nuevo el que ampliase la ventaja con un segundo tanto a pase de la muerte de Dubasin, demostrando que le tiene la medida tomada al feudo luanquín, y a la pretemporada...

En la segunda parte llegó el carrusel de cambios en ambos conjuntos, siendo el delantero del Marino Tito el único que se mantuvo en el campo. Al igual que en los primeros 45 minutos, fue el Marino el que tuvo la primera ocasión con un disparo del lateral Dailos que se fue desviado de la portería de Christian Joel. Los rojiblancos se vieron privados del control del balón, siendo Otero desde banda derecha el más incisivo sobre el campo. En esta segunda parte se pudieron ver los primeros minutos como rojiblancos de Perrin y Justin Smith, así como el estreno de Yan Kembo y Amadou como jugadores de la primera plantilla. También formó de inicio tras el descanso un Oyón que ocupó un rol de segunda punta, en vez de banda donde había actuado en las pocas apariciones con el Sporting.

El efecto de los cambios

No sentó bien a ambos conjuntos la renvoación de los onces en la segunda parte. El Marino continuó con su plan de salir jugando desde abajo, liderados por un ilustre ex del Sporting como Lora, que ya dejó atrás sus tiempos subiendo el carril derecho para afincarse en el pivote. Mientras, el Sporting aprovechó algunos robos de balón sueltos para intentar llegar arriba con rapidez. Amadou lo probó de cabeza sin suerte y Kembo hizo lo mismo poco después tras un córner que lanzó Pablo García. No fue hasta el minuto 79 que el portero del Marino Dennis tuvo trabajo. Primero con un disparo raso de Aarón que atrapó plácidamente y, poco después, con un centro lateral de Otero que buscaba a Amadou en el segundo palo.

Las opciones del Marino se vieron reducidas en los últimos minutos por un Sporting serio en defensa y que no pasó apuros. Los rojiblancos pudieron sumar un nuevo tanto gracias a un combativo Amadou que rescató un balón en la frontal del área y remató sin que tocase el suelo a manos de Aaron. Esta fue la última ocasión de un encuentro que el Sporting solventó en la primera parte tras el gol inicial del Marino. La nueva era de Garitano arranca con victoria en Luanco y un doblete de Caicedo, al igual que hiciera el Sporting el año pasado, entonces con Albés a los mandos.