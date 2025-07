Primera derrota del verano: un Racing efectivo vence (0-2) al Sporting en Grado

El Racing de Santander tiró de efectividad para derrotar al Sporting (0-2) en el amistoso en el Marqués de la Vega de Anzo en Grado. Sirvió el partidillo para acercar al club a una gente amable y entregada. Y, más allá del sin sabor del resultado, algo nada importante en julio, dejó el equipo de Garitano alguna pincelada interesante. Por ejemplo, en la pinta de algunos fichajes. Ojo con Corredera y este desconocido para muchos que es Justin Smith. Incorporaciones por el momento interesantes. El partido comenzó con un Racing desbocado y, aunque el Sporting mejoró, fue incapaz de meterle mano. Tuvo Caicedo ocasiones. El carrusel de los cambios bajó mucho las pulsaciones.

En un abrir y cerrar de ojos, Iñigo Vicente batió por abajo a un destemplado Christian Joel. Manos blandas. Por abajo se le escurrió la pelota al guardameta cubano, sin confianza alguna. No habían pasado ni veinte segundos y los de José Alberto ya mandaban.

Andaba la gente de Grado a prisas buscando un sitio –algo que no era fácil- en el Marques de la Vega de Anzo, el campo de un mítico asturiano como el Mosconia, cuando se encontró con ese tempranero disgusto. El gol de Vicente, jugador, como Andrés Martín, de los más talentosos de una mejorada Segunda División, confirmó enseguida la exigencia del test para el Sporting. Garitano también lo vio así. Así que sacó al verde un once aparente.

Sporting 0 2 Racing de Santander 0-1: Vicente (min. 1); 0-2: Jeremy (min. 37) Alineación Sporting Christian Joel; Guille Rosas, Perrin, Pablo Vázquez, Pablo García; Otero, Justin, Corredera, Gelabert, Gaspar; Jordy Caicedo CAMBIOS Kevin por Rosas; Diego Sánchez por Gaspar; Enol Prendes por Gelabert; Amadou por Caicedo; Aaron por Correreda; Manu Rodríguez por Justin Smith; y Queipo por Pablo García









Alineación Racing de Santander Ezkieta; Mantilla, Manu, Salinas, Yeray; Aldasoro, Maguette, Sangalli, Andrés; Vicente y Jeremy CAMBIOS Michelin por Jeremy; Castro po Manu; Rodri por Aldasoro; Sergio por Andrés; Saúl por Mantilla; Suleiman por Manu; Montero por Yeray; Solórzano por Vicente; Diego Díaz por Maguette; y Aitor por Sangalli

González Fernández Estadio Vega de Anzo, en Grado.

Salvo en las áreas – en la propia descansó al principio Rubén Yáñez y en la contraria comenzó Caicedo de “9” con Otero en la derecha-, y a expensas de lo que depare el mercado, el resto del equipo podría ser perfectamente el primero que asome por El Molinón en el estreno liguero ante el Córdoba. Cuatro de los nuevos asoman como titulares: Perrin, Vázquez, Smith y Corredera.

Espabiló el Sporting al estímulo inicial. Aunque verano siempre es una estación optimista, parece haber conseguido la dirección deportiva reforzar a Gelabert con dos gregarios físicos pero no exentos de calidad: Smith y, sobre todo, Corredera aportan frescura y ritmo. No es poca cosa, en un deporte cada vez más físico. Pese a la pausa de hidratación, entraba en calor con el paso de los minutos el equipo rojiblanco. Parecía tener el control, con alguna ocasión de un Caicedo tan hiperactivo y voluntarioso como errático ante el gol.

Grado no fue Luanco. Y “al Toro” se le hizo pequeña la portería que defendía Ezkieta. No necesitaba manosear el balón el Racing. Enseguida se ponía a correr. Estuvo, eso sí, apagado Andrés Martín, siempre vertical. Pero quien tenía las luces largas era Jeremy, un chaval de 20 años con un físico poderoso que apunta maneras. No acertó Caicedo ni tampoco Gelabert a igualar. Pero Jeremy no perdonó. Tuvo un par de ellas el Racing. Y aprovechó las dos. Y justo cuando duele, al principio y al final.

Garitano movió hasta seis sillas al descanso. El partido, que tuvo sus momentos de diversión, se convirtió ya en un amistoso. Los cambios, que fueron a mas, también en el Racing, quitaron ritmo y miga a un encuentro ya muy descafeinado. Desaparecieron del verde los nombres más aparentes y aparecieron de golpe todos los chavales. Pero en verano suceden cosas imprevisibles. Como una internada de Kevin, crecido con el brazalete, capaz de dejar atrás hasta tres rivales para dejar a Queipo solo ante el gol. Se le escapó la gloria al 11, que busca en estos tiempos una redención que parece dispuesto a darle Garitano. No cesó en su empeño Queipo, voluntarioso el chico, pero las persianas estaban bajadas.