El Sporting quiere que Álex Oyón tenga continuidad: estos son los distintos planes con el mediapunta

El Sporting no quiere que Álex Oyón se pase otro año casi en blanco y estudia qué hacer con el talentoso mediapunta que a sus, 22 años, afronta un verano crucial para su desarrollo profesional. Oyón cuenta con la confianza de la dirección deportiva de Orlegi Sports –siempre ha sido un futbolista del gusto de Gerardo García–, pero, en cambio, no ha terminado de contar para los distintos entrenadores del primer equipo. El curso pasado, en ese sentido, fue muy duro, para su crecimiento por el hecho de disputar tan solo 190 minutos el curso pasado –4 en Segunda División y 2 más en Copa del Rey–.

En Mareo han abierto distintos escenarios con un futbolista talentoso, que tiene un perfil futbolístico muy concreto. Oyón , en principio, no tendrá muchas opciones de jugar con asiduidad para Asier Garitano, que ve a Gelabert como su "10" titular y que apuesta por otros jugadores para la rotación. Gerardo García se vio hace escasos días en Mareo con Andreu Guerao, agente del jugador, para valorar todos los escenarios que hay ahora mismo en la mesa . El primer plan trazado en el Sporting pasa por intentar que el centrocampista salga este mercado cedido, preferiblemente con Primera RFEF como destino, lo que le abriría las puertas a que se renueve su contrato antes de salir en el Sporting –acaba contrato en junio de 2026–. De momento, se trabaja en este sentido, sin grandes avances aún. Si Oyón sale cedido, el Sporting se plantearía fichar a un mediapunta a modo "low cost". Pero sería a final de mercado, no ahora, y, por supuesto, un fichaje barato. En Mareo saben que antes hay otras prioridades, como el central, pivote o el extremo.

Hay más planes en la mesa para potenciar el desarrollo de este ingenioso jugador, que hizo mucho ruido en el fútbol formativo en Mareo. Si no se encuentra un destino donde pueda desarrollar su talento, Oyón podría seguir con el primer equipo, sin descartar que refuerce en ocasiones al Sporting Atlético cuando no compita arriba. La idea es clara: tiene que jugar. En el club siguen creyendo en él como un proyecto de futuro. Y no quiere perder por el momento el control. Es decir, no se valora una rescisión, solo renovación y cesión. Salvo cambio de rumbo.