El Ayuntamiento de Gijón se mantiene firme acerca del mantenimiento de la fachada de El Molinón: "Si el coste es elevado y es algo estructural, estaremos ahí"

Después de que el Ayuntamiento solicitara a los concesionarios de El Molinón -Molinón Espacio Urbano y Sporting realizar una serie de catas en el estadio con el propósito de definir distintos tipos de protocolos de limpieza para la fachada, desde el Consistorio han aclarado que, por el momento, serán los dos concesionarios los que asuman el presupuesto de la limpieza, a no ser que la cuantía sea superior a lo esperado. "Si es una cantidad muy, muy elevada y se pueda considerar como algo estructural, el Ayuntamiento estará ahí. Pero de momento no es así", afirmó el portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador.

"El Sporting, por encargo de este Ayuntamiento, está haciendo estas catas en la actualidad para poder ver si es una forma correcta de limpiar esa fachada. Ya sabéis nuestra opinión, la hemos hecho varias veces. Al Ayuntamiento le compete todo aquello que sea estructural. Todo aquello que sea mantenimiento y conservación le corresponde al concesionario. Algo como la limpieza, en nuestra opinión, les corresponde a ellos", reiteró Martínez Salvador.

Desde que se remodeló El Molinón en 2011, no se habían realizado tareas de mantenimiento en la fachada hasta el momento. "Lo que se está haciendo ahora, como nunca se hizo en el pasado, es tener una cuantificación objetiva de lo que va a costar limpiar toda la fachada, detalló el portavoz municipal.

José Ramón Tuero: "Después de catorce años igual toca cambiarla porque nadie la mantuvo"

Desde el PSOE también han declarado acerca de las catas que se están llevando a cabo y a raíz de la polémica que se ha generado al ser los primeros trabajos de saneamiento en década y media. "Nos tocó el cambio de propiedad, estuvimos en una pandemia y estuvimos trabajando dos años, en un grupo de trabajo, de las dos concesiones, Sporting y Molinón Espacio Urbano, junto con los técnicos municipales y arquitectos para hacer un manual de mantenimiento. Se llegó a hacer, en mayo del 2023 estaba acabado, simplemente faltaba firmar los compromisos", recordaba José Ramón Tuero, anterior concejal de Deportes durante la alcaldía de Ana González.

"El otro día en la comisión comentó el concejal responsable, Gilberto Villoria, que no querían las concesiones asumir cosas. La propiedad del estadio es municipal. Yo que era el concejal responsable en aquella época, estaba claro en el libro a quién le correspondía cada cosa, pero luego hay que firmarlo y eso estaba hablado, que por las buenas o no por las buenas, había que firmarlo", añadió Tuero, remarcando que es responsabilidad del Ayuntamiento, si las concesiones no asumen sus responsabilidades, tomar cartas en el asunto.

"Es el Sporting el que está realizando la prueba, luego ya tendrá que echar costes, continuó diciendo Tuero, añadiendo que la falta de mantenimiento ha abocado al Ayuntamiento a estar en esta posición. "Igual la fachada hay que cambiarla. Después de catorce años igual toca cambiarla porque nadie la mantuvo, igual. Tendrán que analizarlo los técnicos y el Gobierno y obviamente le correspondería al Ayuntamiento. Pero a partir de ahí, o ahora, si se puede limpiar, les corresponde a quien deba y yo recuerdo que era una parte al Sporting y una parte al Molinón Espacio Urbano".

Por último, remarcó que durante los dos años de alcaldía de Foro junto a PP, no se ha firmado el texto que se había redactado. "Son dos años para llegar a un acuerdo, si no llegan el Ayuntamiento tendrá que imponer su criterio, para eso el campo es municipal.