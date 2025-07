Diego Sánchez: "El Sporting tiene que estar en Primera"

Diego Sánchez no se mostró tímido a la hora de hablar de los objetivos para la presente campaña. El defensa del Sporting va camino de su cuarta temporada en el primer equipo y asume que tanto él como otros canteranos como es el caso de Gaspar o Guille Rosas tienen que ganar peso dentro del equipo. "El objetivo está claro. Sabemos el club en el que estamos y tenemos que subir. No tengo miedo a decirlo. Voy a hacer catorce años aquí y creo que el Sporting tiene que estar en Primera", afirmó con rotundidad el defensor.

Sobre la importancia de los canteranos, mencionó que esta temporada tiene que ser la de confirmación como líderes para muchos de ellos. "A los de la casa ya nos toca dar ese pasito hacia delante. Yo estoy dispuesto a ello. Ahora mismo son Rubén (Yánez) y Kevin (Vázquez) los capitanes, pero creo que a los de la casa nos toca dar ese paso adelante tanto en el vestuario como en el campo". Bajo la dirección de Asier Garitano, a Diego Sánchez se le ha visto más presente en el lateral izquierdo, al contrario que en etapas anteriores, donde también ha jugado como central. "Yo me veo más cómodo en el campo. Lo digo siempre. Estoy dispuesto y me puedo adaptar perfectamente a las dos posiciones, donde mande el míster. Tengo la suerte de poder jugar en ambas posiciones, me encuentro muy cómodo en las dos, tengo los conceptos muy claros y creo que tengo bastante margen de mejora".

El hecho de que Diego Sánchez se haya visto desplazado al lateral, dentro de los planes de Garitano, viene también motivado por la llegada de Pablo Vázquez y Lucas Perrin, dos jugadores que han caído de pie en el vestuario. "Van a aportar mucho. Como personas son de diez, se están adaptando perfectamente. En el campo nos va a venir muy bien esa veteranía y ese peso que van a tener. Son centrales muy agresivos y contundentes al duelo", mencionó, añadiendo también la importancia de ganar metros en defensa, pero sin dejar de lado otras virtudes. "Tener fuerza y altura va a venir bien en ciertos momentos, pero también tener esa inteligencia para saber adaptarnos a diferentes situaciones del partido".

Por último, el canterano no desveló nada acerca de su posible renovación, señalando que lo están llevando "sin prisa", y también agradeció el apoyo de la afición tras las cifras de la campaña de renovaciones. "Es increíble. Es una cosa de locos, le damos importancia y claro que llega al vestuario. No puedo decir nada más que agradecérselo. Tenemos una ciudad que se vuelca con el equipo y es impresionante. No en todos los sitios se vive así, sobre todo cuando se está mal". ◼