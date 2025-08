Juan Otero abre la opción al mercado internacional: un pasaporte que puede marcar los planes del Sporting de Gijón en la recta final de mercado

Juan Otero está ya muy cerca de obtener el pasaporte español, algo que permitiría al Sporting acudir al mercado internacional si encajen los tiempos. El delantero colombiano de 30 años última la burocracia para obtener la nacionalidad española. Otero, que lleva tres años consecutivos residiendo en el país pese a que en realidad es su cuarto curso en suelo español –jugó en el filial del Deportivo de La Coruña en la campaña 2015-2016–, inició hace casi seis meses estos trámites con el afán de dejar de ocupar una de las dos plazas de extranjero que permiten La Liga y Federación Española a los clubes en Segunda.

En principio, en cuestión de unas semanas el Sporting vería cómo gana una plaza. No es un tema menor. Ahora mismo, el Sporting cuenta con las dos plazas de extracomunitarios ocupadas: Caicedo y Otero. Pero, si todo sigue su proceso natural, el club podría acudir este mismo verano al mercado internacional para reforzarse. De hecho, en Mareo están abiertos a todo y se revisan distintos mercados internacionales por si surge una buena oportunidad este agosto. Eso sí, evidentemente se corre algún riesgo, ya que tendrá que calcular mucho los tiempos y antes se debe contar con la doble nacionalidad de Otero. El mercado de fichajes se cierra el 1 de septiembre.

¿Y qué sucede con Amadou? Pues el delantero no tiene pasaporte español, pero tampoco ocupa plaza de extracomunitario gracias a un acuerdo entre España y algunos países de África y el Caribe. Coundoul es nacido en Senegal, país que forma parte del acuerdo, por lo que, pese a no disponer todavía de doble nacionalidad –su entorno ha comenzado ya el proceso para que el chico pueda tener pasaporte español– no ocupa finalmente una de las dos plazas de extranjero. Los servicios jurídicos del club se han informado al detalle. En Mareo tienen confianza en este espigado delantero, que forma parte de la dinámica del primer equipo y al que se pretende renovar, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Aunque se le renueve mañana, algo que todavía no va a suceder –será mas una cuestión a plantear al término de este mercado– no habría problema con su inscripción.