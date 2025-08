Los sueños se cumplen en Singapur: la historia de un abogado gijonés que trabaja en el Young Lions

Miguel García soñaba con el fútbol, pero estudió Derecho. Parecía el camino más lógico, más sensato, más seguro. Pero la vocación no entiende de certezas y, cuando estaba a punto de encaminarse definitivamente hacia los tribunales, optó por un último intento: acabó el máster de acceso a la abogacía e hizo otro en análisis táctico y big data. Esa decisión le llevó a trabajar en el Sevilla, luego al Sporting y ahora, a sus 26 años, a Singapur, donde es entrenador asistente y analista táctico en el Young Lions –equipo de la Primera División– y en la selección nacional sub-22.

Miguel García, a la izquierda, en una sesión de entrenamiento; a la derecha, con el trofeo de campeón de la Liga U-21. | M.G

"Sabía que si daba ese paso hacia la abogacía ya no habría marcha atrás", explica García desde el sudeste asiático, donde aterrizó en enero de este año. "Yo no tengo contactos en el fútbol profesional ni he sido futbolista. Entrené a chavales desde los 17 años, en el colegio La Asunción de Gijón, y luego pasé por el Manuel Rubio. Me saqué los títulos de entrenador mientras estudiaba Derecho, pero era como un plan B, hasta que decidí apostar por lo que de verdad quería".

El sueño lleva a Singapur | M.G

El máster en análisis y big data fue su pasaporte hacia la élite. Entró en agosto de 2023 como analista en la cantera del Sevilla, donde también fue asistente del cadete B. En junio del año siguiente regresó a casa para incorporarse al Sporting, compaginando funciones como segundo entrenador en el cadete B y analista del filial. Meses más tarde, un contacto al que envió su currículum por LinkedIn le ofreció la oportunidad de irse a Singapur. El perfil encajaba: joven, formado, con experiencia en canteras punteras. Y aceptó.

Su primera parada fue el Lion City Sailors sub-21, filial del club más potente del país. Allí ganó la liga y colaboró con el primer equipo durante su participación en la Champions League Two asiática, en la que llegaron a la final. Tras siete meses, dio otro salto: fue reclutado por el Young Lions, conjunto de Primera División, y asumió también el rol de analista de la selección sub-22, con la que este septiembre disputará los clasificatorios para la Copa de Asia sub-23.

"Es todo un poco surrealista, si lo pienso fríamente", admite. "Hace dos años estaba entrenando cadetes en el Manuel Rubio. Hoy estoy en una selección nacional, he trabajado en clubes que viajan por todo Asia y tengo compañeros de trabajo portugueses, brasileños, japoneses... Estoy aprendiendo cada día".

La adaptación al país ha sido más fácil de lo esperado. El idioma oficial es el inglés y el club cuenta con una fuerte presencia europea. "Aquí el 80% del cuerpo técnico es de fuera. El Lion City, por ejemplo, tiene más de diez portugueses. Eso hace que todo sea más natural". Además, valora el alto nivel de vida, las buenas instalaciones y el clima tropical: "Echo de menos la comida, la familia, mis amigos y mi novia, claro. Pero a nivel profesional y de calidad de vida, estoy muy bien".

Luces y alguna sombra

No todo son luces: los precios del alojamiento en Singapur son altos y el cambio cultural se nota. "La gente es bastante más fría que en España, estoy acostumbrado a Gijón, pero mi último año fue en Sevilla y la gente no tienen nada que ver con esto", asegura. Aun así, está convencido de haber tomado la decisión correcta.

Ahora, con apenas 26 años, Miguel acumula en su currículum experiencia en dos canteras de clubes españoles históricos, un título de liga en Asia, participación en competiciones continentales y trabajo en una selección nacional. Su ambición, sin embargo, está clara: "Mi sueño es entrenar algún día al primer equipo del Sporting de Gijón y estar en la selección española absoluta. Luego ya puedes pensar en Premier League o en cosas más grandes, pero si me preguntas por el corazón, ese sería el objetivo". Y el corazón, ha quedado claro, le tira mucho.○n