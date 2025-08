Todos los titulares de la presentación de Smith y Perrin como fichajes del Sporting: "¡Para mí una entrada es como un gol"!

«¿Por qué el Sporting? Por el proyecto que me presentaron y el objetivo de subir a Primera División», defendía Lucas Perrin sobre los motivos que han llevado a este defensa francés con un curriculum notable –Olympique de Marsella, Hamburgo o Círculo de Brujos– a comprometerse enseguida por el Sporting de Segunda División, cuando todavía restaba mes y medio de mercado de fichajes por delante. Después, Justin Smith, una de las sorpresas agradables de la pretemporada, destacó la grandeza de la institución como la principal arma de seducción para decidirse por el club gijonés para continuar con su progresión: «Vengo al Sporting porque es un club grande de España. ¡Lo conocía antes de llegar al Espanyol! Me ofrecieron un buen proyecto y sé las expectativas que tiene el club».

La presentación de Smith y Perrin ante los medios de comunicación vino a confirmar la celeridad del Sporting en sus incorporaciones. Hambre. Conocimiento del entorno. Y ambición. Dos francófonos que apenas llevan semanas en el club rojiblanco, pero que mostraron ante el micrófono algunos de los motivos que empujaron a los rectores a apostar fuerte por sus llegadas. Para empezar, los dos destacaron el tamaño de la institución e, incluso, Perrin se atrevió a mencionar la palabra ascenso, tabú durante muchos años en Mareo para justificar las miserias de una institución que ayer se fue a la cama con más de 21.000 fieles inscritos. «Vengo con ganas y hambre de tener un sitio. Quiero ser importante», exclamó Smith.

Enseguida mostraron los nuevos rostros sus ganas de adaptarse. Smith, que lleva algo más de un año en España, se expresó en un más que correcto español. Y Perrin fue incluso capaz de chapurrear alguna palabra en español, se esforzó en escuchar cada pregunta, para después responder en francés. Marcelino, a su derecha, hizo de traductor.

Hasta se atrevieron a dar detalles sobre las operaciones. Smith admitió que Garitano medió con conocidos del Espanyol para hacer posible su llegada. Perrin, mientras, reconoció sentirse persuadido porque el interés del Sporting viene de lejos. Explicó el central que la comisión deportiva del club rojiblanco ya tanteó su incorporación hace dos años. «Las negociaciones se hicieron bastante rápido, al final de la temporada en Bélgica. En quince días el acuerdo estaba casi hecho», señaló Smith. «El mío fue un proceso un poco más largo... Garitano habló con algunas personas del Espanyol», destacó Smith.

Smith se definió a sí mismo como un centrocampista polivalente y que domina todos los aspectos del juego. «Me veo en el campo. Puedo jugar de 6 o de 8. Me gustan correr. Me gustan los duelos. Y me gusta buscar pases interesantes». Perrin, mientras, confirmó que tiene madera de líder: «¡Para mí una entrada es casi como un gol! Soy un defensor agresivo. Fuerte de cabeza y siempre estoy encima del atacante».