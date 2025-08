Garitano habla de los objetivos y del mercado de fichajes: “No me escucharéis ahora hablando de ascenso”

"No me escucharéis ahora hablando de ascenso". Asier Garitano aterrizó ayer en el Suárez Puerta de Avilés el mensaje que habían situado antes muchos de los jugadores de la plantilla. El técnico evitó meterse esa presión en pretemporada. A su vez, el entrenador compartió el mensaje traslado por David Guerra al respecto del mercado de fichajes. "Pueden llegar uno, dos o tres, pero creo que con los que estamos ahora son con los que vamos a llegar al inicio de Liga".

Sensaciones. "Hemos ido mejorando cada semana, en el condicional también que es importante, en la conducta, más en el orden, la seguridad, en que nos generen poco. Estoy contento de cómo van estas semanas, los objetivos se han cumplido todos, esperemos que no hayamos tenido ningún problema con ningún jugador ahora, que habrá que ver, pero estamos bien. En pretemporada nos marcamos unos objetivos condicionales que se están cumpliendo de sobra, ver la seguridad en ciertas facetas, ver las conductas individuales del grupo que tenemos que para nosotros es importante, y cada vez el equipo está mejor".

Pretemporada. "Creo que de cada uno de los partidos que se juegan en pretemporada las valoraciones son extrañas porque no llegamos tampoco en las mejores condiciones a jugar, por la cantidad de entrenos y de fatiga que hay. Vamos cumpliendo con lo que nos gusta, estamos contentos, nos queda una semana, luego daremos un poquito de aire, creemos que vamos a llegar bien a lo que es el objetivo importante, que es llegar a ser el 18 de agosto en las mejores condiciones".

Cercanía de la liga. "Pido a la plantilla que sigan trabajando como lo están haciendo, que creen en lo que estamos haciendo y que no tengamos ningún percance con jugadores, que poder llegar con el máximo número de jugadores y en las mejores condiciones".

El debate del "9". "Vamos cambiando. A Amadou y Caicedo les ha costado un poco acabar el partido a los dos. Es la primera vez que los juntamos y tampoco hemos tenido mucho tiempo para trabajar, pero estoy contento con los tres delanteros. Tampoco hay que hacer una valoración de lo que se ve aquí y de lo que puede ir, somos conscientes de la idea, de la forma, del estilo, llámale como quieras, de lo que queremos hacer a partir de ahí, vamos a seguir mejorando poco a poco y, insisto, llegar al 18 las mejores condiciones con el mayor número posible de jugadores".

Mercado de fichajes. "El mercado está así. Suele acabar por lo menos dos semanas más tarde de iniciar Liga, es más un tema de adaptación. Yo ahora creo que con los que estamos ahora somos los que vamos a llegar al inicio de temporada. Puedo esperar que venga antes del inicio de competición algún jugador, pero luego no sabes en qué condiciones viene, si viene entrenado… Como entrenador, una vez de pasar las dos primeras semanas, ya más o menos creo que con los que estamos aquí vamos a llegar al inicio de Liga. Si luego viene algún jugador, uno, dos, tres, no va a haber más que nos puedan echar una mano, pues mejor".

Satisfacción con la plantilla. "Pues la verdad es que estoy contento porque tengo un buen grupo. Un buen grupo que además es muy trabajador y que se quejan poco. Y para el entrenador es sencillo llevar estas situaciones".

Exigencia de subir. "No me escucharéis a mí eso. Yo creo que ahora mismo no somos candidatos a nada. Queremos ser candidatos a algo importante a final de temporada. Ahora centramos en llegar bien al primer partido, luego al segundo. Y hasta donde consigan las causas o tener opciones hasta el final. Ojalá podamos tener opciones para algo importante al final. Pero a día de hoy yo creo que hay otros equipos que seguramente esas palabras las pueden tomar con más a la ligera. Yo creo que tenemos experiencia para saber que esto es difícil, es largo. Y que nosotros tenemos que trabajar, esforzarnos para intentar estar ahí al final de todo".