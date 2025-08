Garitano, detrás de los focos: desgranamos el perfil del líder del Sporting

Asier Garitano cumple en apenas unos días cuatro meses en el banquillo de El Molinón tras garantizar su continuidad una vez logró apagar un importante incendio. LA NUEVA ESPAÑA descubre los aspectos menos conocidos más allá del verde, pero que explican a la perfección los, hasta el momento, buenos resultados que ha cosechado en el Sporting. Así es por dentro el técnico del club rojiblanco, que encara su primera temporada en Mareo desde cero.

El discurso. Garitano se muestra en las ruedas de prensa de la misma manera que se comporta en el verde de Mareo con su plantilla como fuera de las instalaciones cuando no está bajo el foco mediático. Es un tipo muy natural, cercano, no le incomodan las preguntas de los medios de comunicación, a los que responde siempre con respeto y educación. Suele ir al grano en sus respuestas, que son claras y precisas. No da rodeos, ni usa un lenguaje pomposo. Aunque evita dar grandes titulares, sí deja caer su opinión, si se puede leer entre líneas. Es directo y, en ocasiones, puede ser irónico, incluso con su propia plantilla. En los mensajes que traslada suele mostrar un gran equilibrio. Son muy racionales. Evita siempre caer en el extremismo. Sabe que las ruedas de prensa son vistas y leídas por jugadores, directivos y afición. No le gusta mostrar ni una excesiva euforia ni tampoco invitar a la relajación. Es exigente, pero con un discurso muy cauto. Un ejemplo: su intervención a pie de campo en el Suárez Puerta de Avilés tras el amistoso ante la Ponferradina. Frente a la ambición mostrada por varios pesos de la plantilla, su mensaje respecto a los objetivos deportivos fue de lo más prudente. "Ahora mismo no somos candidatos a nada. Queremos ser candidatos a algo importante al final de la temporada. Pero a día de hoy hay otros equipos que quizás puedan tomar esas palabras más a la ligera". Además, su discurso suele ir alineado con el club.

La gestión. Es un entrenador cercano. Es habitual que mantenga conversaciones individuales con los jugadores, a los que en ocasiones aprieta y en otras se muestra receptivo y dispuesto a ayudar. Ejerce un liderazgo muy concreto, evitando mostrar a los jugadores que está al mando, pero sin dejarse pisar. En aspectos relacionados con la convivencia de la plantilla y la elección de los capitanes se mantiene al margen. Es muy integrador. No muestra en sus relaciones interpersonales las jerarquías del equipo. Se expresa de la misma manera con un titular indiscutible que con un descarte. Va de cara y a todos les da su espacio. Su despacho está siempre abierto para recibir a los jugadores. Pero hay un límite: marca cierta distancia. Los jugadores no son amigos. No pasa esa barrera, ni interfiere en las responsabilidades de los directivos. Garitano supo enseguida que las negociaciones por Gabriel Pirés no fructificaban, y dejó ahí el asunto. En su momento habló con el jugador. Pero hasta ahí. Respeta las jerarquías de la institución.

El trabajo físico. El técnico de Bergara es muy meticuloso con la preparación física y da suma importancia a la gestión de la pretemporadPor eso, decidió fijar la sede en Mareo, convencido de que es el mejor entorno posible para planificar la campaña. Garitano se apoya mucho en sus ayudantes, un equipo de trabajo que le ha acompañado en sus distintas experiencias. El papel del preparador físico Miguel Pérez es fundamental dentro de esta área de preparación física. En él delega todos los aspectos relacionados con el acondicionamiento de los jugadores. Pérez es muy exigente y cuida cada detalle. Da mucha importancia al control y revisa los indicadores y las métricas. Los pliegues de grasa, por ejemplo, están sujetos siempre a su revisión. No permite ni un exceso. La exigencia de la pretemporada está siendo altísima. Muchas dobles sesiones. Alta intensidad. Fuentes del vestuario aseguran que está siendo, sin duda, la pretemporada más dura de sus carreras.