La historia de superación de Hugo, un gijonés de 13 años que lucha contra la leucemia: "El Sporting lo es todo"

Richard Charro difícilmente olvidará cuando la vida pareció detenerse de golpe. Era diciembre de 2023 y asomaban a la vuelta de la esquina otras Navidades aparentemente felices para esta familia afincada en Gijón y con raíces francesas. Pero los planes de repente se truncan. El pequeño Hugo –un crío de entonces 11 años que cursa sus estudios en el IES Doña Jimena– se encuentra algo indispuesto, algo que levanta preocupación a la familia. Ahí comienza una pesadilla. "Le llevamos a hacer una analítica. Enseguida nos dijeron que había que llevarlo al HUCA. De ahí ya no salió. Estuvo cinco o seis meses ingresado". El diagnóstico fue terrible. Un mazazo durísimo para todos: Hugo tenía leucemia, debe ingresar y tiene que afrontar un tratamiento muy agresivo de quimioterapia. "Fue muy duro para nosotros. Los primeros meses... muy duros. Da la sensación de que se te acaba todo. Se para todo. Te entra de repente un miedo que no habías sentido. Todavía sientes ese miedo, aunque ahora es cierto que Hugo está mejor. Llevamos 29 meses de lucha", relata Richard. A su lado, Hugo, un superviviente que sigue en proceso de medicación y tratamiento cada dos o tres semanas. Lleva una camiseta del Sporting. Su amuleto de la suerte, cuenta. Una de las primeras cosas que hizo nada más recibir el alta en el HUCA fue ir a ver su equipo a El Molinón. Como un chute de adrenalina.

Hugo narra con una entereza que asusta para sus apenas 13 años un proceso durísimo del que ha conseguido salir. "El sentimiento y la pasión por el Sporting le ayudó", dice su familia tras recordar los peores meses de esta lucha, con un tratamiento muy agresivo pero eficaz. La quimioterapia llevó al limite al joven Hugo: perdió 10 kilos, todo el pelo, se le hinchó la cara y le dejó un aspecto irreconocible... "No era quién a subir un peldaño. Estuvo meses encerrado en sí mismo", revela su padre. Hasta que vio la luz. Hugo encontró en el Sporting un motivo para ocupar los tiempos, distraerse, y, muy poco a poco, recuperar energía y la sonrisa. "Fue en el Hospital donde empezó a animarse. Tenía tiempo libre y lograba desconectar mucho con el Sporting. Hasta entonces no tenía ese vínculo con el club, pero ahora es muy hincha", admite Richard. "¡El Sporting fue muy importante para mí! Lo es todo. Amo al equipo y el fútbol. Cuando puedo veo los partidos del equipo con mi padre", admite este aficionado rojiblanco que tiene a Juan Otero como su referente y que nada más recibir al alta fue a El Molinón para ver a su equipo. "Es mi jugador favorito. Es muy rápido", dice el hincha que se viralizó tras irrumpir por sorpresa en el cementerio de Ceares equipado de arriba a abajo de rojiblanco (gorra, bufanda y camiseta) y con un ramo de flores en las manos que depositó en la tumba de Anselmo López por el 120 aniversario del club. "Me enteré del acto por Instagram. Y me apeteció ir", dice. Este sábado estará en Mareo para ver a sus ídolos.