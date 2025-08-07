Amadou desvela su ambición en el Sporting: “Dejé mi país para llegar lo más arriba posible en el fútbol; no tengo miedo”
El delantero senegalés reconoce “estar preparado” tras dar el salto al primer equipo
Amadou Coundoul fue el protagonista del Sporting de Gijón en la visita del club rojiblanco a la Feria Internacional de Muestras (FIDMA). Ya en en el tramo final de una pretemporada en la que ha pegado el salgo al primer equipo, el delantero africano desvela su ambición de futuro en el conjunto rojiblanco.
Exigencia de pretemporada. “Estamos trabajando mucho. Nos sentimos muy bien. Es un poco duro pero es lo normal para estar bien en la Liga”.
Satisfacción. "Estoy muy feliz. Toca estar con el primer equipo. Tengo que intentar hacer lo que pueda para ayudar al club y a los compañeros”.
Garitano. “Nos ayuda mejorar a los delanteros en muchos de los aspectos defensivos”
¿Nervios?. “Nunca. Estoy muy bien”.
Cambio de vida. “Es normal la diferencia. Cuando llegas al primer equipo con gente profesional: aquí hay algunos jugadores que han jugador en Primera. Estamos aquí para mejorar. La diferencia es mental y física. El año pasado entrenaba un poco con ellos y otras veces con el B. Hay un poco de diferencia, pero no tanta. En el filial nos preparan para estar listos”.
Un año clave. “Es la temporada más importante, pero es lo que digo siempre: acabo de empezar”.
Apoyo de la gente. “Sabemos cómo es la gente aquí. Es lo mínimo que hay que hacer ante una afición que te apoya”.
Mentalidad. “Estoy preparado. Por eso dejé mi país para esto. Esto es mi trabajo. Voy a a hacer todo lo posible para llegar lo más arriba posible. He tenido que trabajar muy duro. No tengo miedo. Confío en mi trabajo”
