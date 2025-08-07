El Llanera gana 1-0 al Sporting Atlético en el Pepe Quimarán

El UD Llanera venció ayer (1-0) al Sporting Atlético en el amistoso que ambos clubes disputaron ayer en el Pepe Quimarán. El gol de la victoria local fue obra de Álex Solís. Los de Samuel Baños tropezaron en el primer amistoso del verano. El filial se presentó en Llanera con varias bajas en su plantilla ya que varios de los jugadores llamados a ser importantes no formaron parte del encuentro al competir por la mañana con el primer equipo en el encuentro que los de Garitano ganaron a la Cultural Leonesa en Mareo (3-2).