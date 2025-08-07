La peña Infarto Rojiblanco celebra su noveno aniversario
La peña sportinguista Infarto Rojiblanco celebró su noveno aniversario con un encuentro por todo lo alto en el restaurante Savannah, en La Calzada. El evento, en la imagen, congregó a decenas de afiliados de este colectivo. Más de cuarenta seguidores del Sporting acudieron al acto para disfrutar de una charla sportinguista y desear los mayores éxitos al equipo que lidera Asier Garitano con vistas a la próxima temporada. El presidente de la peña Infarto Rojiblanco, Manuel Ángel Rocha, ejerció de anfitrión y lideró la representación del colectivo sportinguista. Además, acudió por parte de la Federación de Peñas Juan Luengos.
